Moi présidente, je chercherais un moyen de "supprimer les lourdeurs administratives" #15

Jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, des Mosellans avancent leurs propositions concrètes et leurs souhaits pour faire avancer la société française. Pour Christelle Gauthier, professeur de lettres en collège, c'est un cri du coeur : les lourdeurs administratives, "ça m'essouffle" ! L'enseignante voudrait "trouver le moyen de supprimer les lourdeurs administratives".

A force de remplir des tableaux, je ne sais plus qui sont mes élèves" - Christelle Gauthier, professeure de lettres

"A l'ère du numérique, on n'a jamais autant rempli de tableaux et de papiers. Ça tue l'humain", regrette Christelle Gauthier, qui a le sentiment de ne plus cerner correctement ses élèves, tellement elle doit les évaluer en permanence "par tableaux, par règles...". C'est pareil pour monter des projets, "on est submergé par les papiers à récolter, à remplir, les budgets à monter". La professeure n'a pas du tout ressenti le choc de simplication administrative promis par François Hollande. Ce serait pour elle "plutôt l'inverse" et elle commence à être découragée.