"Moins 20% sur les merguez" : un boucher de Dordogne lance sa propre opération anti-inflation

Jusqu'à -20%, sur la côte de porc, les merguez, les Toulouse et les chipolatas, et même -5% sur le veau. Christian Steinmetz, le patron de la boucherie "Un air de campagne" à la sortie de Périgueux a décidé de baisser ses prix pour lutter contre l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. A partir de ce mardi 21 mars, il baisse les prix d'une douzaine de ses produits, déterminé à montrer que le "trimestre anti-inflation" n'est pas réservé à la grande distribution .

"Mon idée, c'est que le consommateur ne soit pas résigné à aller dans la grande distribution, en se disant 'C'est moins bon, mais tant pis'. L'idée n'est même pas de bloquer les prix, mais de descendre les prix. A titre d'exemple, les chipolatas vont passer de 12,90 à 9,90€ le kilo. On revient à des prix de 2019, c'est-à-dire avant le covid", énumère le boucher devant sa vitrine.

"Ne pas laisser l'initiative aux hypermarchés"

"Tout ça, c'est pour permettre que les gens puissent encore manger de la viande de qualité, parce qu'on s'est aperçu que la consommation baisse à cause de l'inflation. On ne baisse pas la qualité mais on baisse les prix", assure Christian Steinmetz. Il a prévu de mener cette opération "anti-crise" jusqu'à la fin du mois d'avril : "Il faut que les clients comprennent que même dans l'artisanat, on est capables d'aider les consommateurs".

Comment compte-t-il s'y retrouver ? "Je baisse ma marge au maximum, mais c'est un pari sur la quantité. Si la hausse des ventes nous permet d'englober ce coût, on essaiera de prolonger l'opération". Il a déjà testé les opérations promo en février, avec des demi-porc, en 66 boites, vendus à prix réduit. Il a presque tout vendu en quelques semaines.