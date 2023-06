Moins chers mais aussi bons : le succès des aliments vendus en grande quantité à La Rochelle

Le marché de gros a ouvert un premier magasin aux particuliers à Périgny il y a deux mois, et une antenne à la Rochelle le 2 juin, sous le nom de marque "le Dépôt". Le concept : des produits en lots, proches des dates limites, et donc moins chers. Son succès ne se dément pas et les clients se pressent dans les locaux réfrigérés.

Dans les locaux du Dépôt à la Rochelle, boulevard Sautel, l'ambiance est glaciale. 12°C exactement. Pour conserver les cagettes de fruits, les piles de beurre et de viande sous-vide, c'est la température imposée. Et cette chambre froide est devenue une boutique.

Les colis alimentaires moins chers attirent les clients

Ici, tout est vendu comme à la sortie de l'usine. Des melons par cartons de 3 ou 4, des fraises ou des brugnons par cagettes entières, du beurre par lot de 2 kg. Les fruits sont mûrs, le fromage ou la viande proches de leur date de péremption, alors tout est moins cher. Annie et Philippe sont jeunes retraités, et viennent déjà profiter de ces prix bas depuis plusieurs semaines : "C'est une amie qui nous en a parlé. Avec le pouvoir d'achat qui baisse, c'est important pour nous. Et puis les produits sont vraiment de bonne qualité." En riant, ils se plaignent tout de même du froid et regrettent d'avoir oublié leurs pulls.

De leur côté, Line et son mari ont déjà bien rempli leur chariot : "Je vais partager avec mes filles, évidemment." Les deux retraités touchent chacun environ 1000€ par mois. Chaque dépense compte. Clément, un jeune fonctionnaire de la mairie de Puilboreau, partage lui aussi les colis avec son entourage, sa belle-mère, sa mère et sa sœur entre autre. Il a découvert le Dépôt dans une annonce Facebook.

Line et Philippe, tous deux retraités, vont partager le contenu de leur cadis avec leurs enfants. © Radio France - Margaux Longeroche

Un magasin anti-gaspi

Ici, pas de sacs en papier, pas d'emballages autres que les cagettes d'origine. "On réduit beaucoup les déchets, c'est vraiment du direct producteur-consommateur", souligne Stéphane Guitet, président du marché de gros et gérant de l'enseigne. Ecouler ces produits avec des dates de péremption proches permet aussi d'éviter le gaspillage alimentaire au marché du gros.

Stéphane Guitet, président du marché de gros et créateur du "Dépôt". © Radio France - Margaux Longeroche

Depuis deux mois, le succès ne dément pas. "On reçoit plusieurs centaines de personnes par jour", observe Stéphane Guitet. Il attend encore avant de se projeter sur l'ouverture d'une autre antenne, surtout que la situation légale du magasin de Périgny n'est toujours pas réglée - théoriquement il est interdit de vendre des produits alimentaires aux particuliers sur cette zone industrielle.