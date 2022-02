Moselle : moins d'accidents mortels sur les routes, mais plus de violences aux personnes en 2021

L'épidémie de Covid a clairement eu son influence sur le bilan de la sécurité 2021 en Moselle dévoilé ce mardi par la préfecture. Une année 2021 marquée notamment par 140 jours de couvre-feu entre janvier et juin, mais également par un confinement en avril. Entre une baisse de la mortalité sur les routes, et une hausse des violences aux personnes, notamment intrafamiliales, il y a donc des bonnes et des mauvaises nouvelles.

Le point noir : les violences aux personnes

C'est la hausse la plus marquante de l'année 2021. Les atteintes à l'intégrité physique ont augmenté de 18%* en Moselle. Et dans plus de la moitié des cas (55%), cela concerne des violences intrafamiliales. "Il y a toute une énergie qui a été contenue pendant le couvre-feu, et des gens l'ont libéré de la très mauvaise manière", confie le Préfet Laurent Touvet. Plus significatif encore : 3 quarts des violences intrafamiliales sont conjugales.

Les autorités misent donc sur le "téléphone grave danger" qui permet d'alerter les secours en appuyant sur une seule touche. Il y en avait 6 en fonction dans la région messine en décembre 2020, il y en a désormais une vingtaine. Par ailleurs, les places d'hébergement d'urgence sont également plus nombreuses, passant de 8 à 26 en 2021. Elles permettent d'éviter que des victimes ayant quitté leur domicile pour se protéger ne dorment dans la rue.

La baisse significative : les accidents mortels

C'est la variation la plus forte à noter en 2021. 23 personnes ont perdu la vie sur nos routes de Moselle, soit une baisse de moitié*. "C'est une évolution que l'on constate rarement", note Laurent Touvet. Peu d'explications sont avancées pour expliquer cette différence, même si le Covid et les restrictions de circulation n'en sont pas étrangers. "Les interdictions de consommation d'alcool sur la voie publique sont certainement une raison aussi. Peut-être également les conditions météo ou les opérations de prévention", explique Laurent Touvet qui note également une baisse de 5%* des accidents et de 8%* du nombre de blessés.

Pour l'heure, les voitures-radar privées, en circulation depuis janvier 2022 n'ont pas encore permis de dégager une tendance. Sans préciser si elles ont un impact ou non, "les contestations de verbalisations sont pour l'instant très rares", détaille Michel Klein, patron de la police en Moselle.

L'autre baisse : les atteintes aux biens

Encore une évolution rarement constatée lors d'un bilan de la sécurité. Les atteintes aux biens, et vols ont baissé de 24%* en 2021. Ce qui équivaut à plusieurs centaines de cambriolages évités dans le département de la Moselle l'année dernière. Le parquet de Metz précise également que les taux d'élucidation des affaires sont également en nette hausse, et principalement sur les atteintes aux biens.

L'une des priorités : la lutte contre les stupéfiants

En zone frontalière, les forces de l'ordre comptent poursuivre leurs efforts sur la lutte contre la drogue. En 2021, plus de 2 millions d'euros de marchandises ont été saisi en Moselle, contre 3 millions sur toute la Lorraine. Du consommateur à la tête d'un réseau de trafiquants, la police du département ne compte lâcher personne. Et notamment les clients. "S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Et s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de trafiquant. Donc il faut responsabiliser tout le monde", explique Michel Klein.

Par ailleurs, les autorités vont surveiller un éventuel impact de la légalisation du cannabis récréatif, prévue chez nos voisins luxembourgeois et allemands. "Nous allons décider prochainement d'une stratégie à adopter", selon le préfet Laurent Touvet.

La tendance : l'escroquerie en ligne

De nouveau une conséquence du Covid, les arnaques et escroqueries sur Internet ont pu se développer avec les confinements et couvre-feu successifs. Elles ont augmenté de 4%* en Moselle. Prudence donc pour les utilisateurs, notamment plus âgés, qui sont parfois moins au fait des dangers mis en place par les hackers.

*La Préfecture de la Moselle base ses comparaisons non pas entre 2021 et 2020 mais entre 2021 et 2019, dernière année sans Covid. 2020 étant une année trop perturbée par l'épidémie, ses valeurs ne sont pas assez significatives pour servir de base à une comparaison.