Une vingtaine de membres d'Extinction Rebellion ont investi l'aéroport de Meythet (Epagny Metz-Tessy) ce samedi après-midi. Certains ont même été sur la piste, déguisés en légumes et jardiniers. Ils ont été arrêtés par les gendarmes.

"Moins d'avions, plus d'oignons" : action d'Extinction Rebellion à l'aéroport de Meythet

Extinction Rebellion a de nouveau frappé en Haute-Savoie. Une vingtaine de membres du mouvement ont investi l'aéroport de Meythet (Epagny Metz-Tessy) et sont entrés sur les pistes. Déguisés en légumes et jardiniers, ils réclament que le bail d'exploitation de l'aéroport qui expire fin d'année ne soit pas renouvelé et qu'il devienne une zone agricole.

Des membres d'Extinction Rebellion, sur la piste - Extinction Rebellion

Les gendarmes sont intervenus et ont arrêté les manifestants. Après avoir été auditionnés, ils ont tous pu repartir mais risque néanmoins des poursuites judiciaires.