Sobriété énergétique : les illuminations de Noël ne sont pas à la fête

L'entrepôt d'Adico Illuminations est rempli de décors et guirlandes en tous genres.

Dans l'entrepôt d'Adico Illuminations, à Fay de Bretagne, un père Noël de 2 mètres de haut attend son heure, au milieu de cartons remplis de décorations de fin d'année. Nicolas, l'un des salariés, est en pleins préparatifs : "Je fabrique un cadeau lumineux de A à Z, avec la structure et le petit pompon sur le dessus. Et après je fais tout l'habillage en guirlandes."

ⓘ Publicité

L'entreprise Adico Illuminations loue ses guirlandes, ses décors et ses traversées de rue à 200 communes du Grand Ouest, de moins de 10.000 habitants. La société a commencé ses livraisons mais depuis début septembre, sobriété énergétique oblige, 50% de ces communes ont appelé pour réduire leur commande. L'une d'elles, Vair-sur-Loire, près d'Ancenis, l'a même annulé. Le maire, Eric Lucas, assume : "Si on fait des coupures cet hiver et qu'il y a des familles en bas âge ou des personnes âgées qui manquent d'électricité, les décorations de Noël ne sont pas prioritaires par rapport à ces gens là."

"Il faut que la commune montre l'exemple. Je crois que les gens ne se sont pas encore aperçu que la facture va monter dur cet hiver." Eric Lucas, maire de Vair-sur-Loire

Entre la location des illuminations, celle des nacelles et le coût de l'électricité, le maire de Vair dit faire 20.000 euros d'économies. Le coût énergétique n'est malgré tout pas énorme, selon Marc Noesmoen, le gérant d'Adico Illuminations : "La puissance de ces décorations représente pour la commune [de Vair-sur-Loire] 700 watts, ce n'est même pas la moitié d'un radiateur électrique. Après, c'est un choix politique. C'est montrer visuellement qu'on fait de l'effort." Eric Lucas le reconnaît : "Il faut que la commune montre l'exemple. Je crois que les gens ne se sont pas encore aperçu que la facture d'énergie va monter dur cet hiver."

Nathalie, employée à Adico Illuminations, travaille sur une traversée de rue. © Radio France - Anne Bertrand

Pour le gérant d'Adico Illuminations, ce n'est pas de réduire le nombre de guirlandes ou de décors - équipés d'ampoules LED donc peu consommateurs d'énergie - qui fera nettement baisser la facture. "Il n'y a pas de petites économies mais à ce moment là on peut éteindre tous les radiateurs et se couvrir", dit Marc Noesmoen dans un sourire. Si les maires veulent vraiment réduire les coûts, selon lui, mieux vaut diminuer la durée d'exposition : retarder l'allumage des illuminations d'une semaine ou les éteindre une heure plus tôt le soir.

Le gérant d'Adico Illuminations admet que "les illuminations n'apportent pas d'utilité à la vie de tous les jours" mais il rappelle aussi que "pour les habitants, c'est un moment important, de convivialité et de rassemblement, donc on a beaucoup de communes qui font le choix de conserver leurs illuminations". La magie de Noël opérera-t-elle à Vair-sur-Loire ? Son maire en est convaincu. Il compte sur toute une équipe de bénévoles dans la commune, qui fabriquent Père Noël et lutins en bois pour décorer les rues.