Moins d'incendies mais plus de surfaces brûlées cet été dans le Loiret.

Moins d’incendies que l’an dernier mais un peu plus de surfaces brulées, c’est le bilan des feux de végétation cet été dans le Loiret. Les pompiers du SDIS du Loiret ont réalisé 300 interventions cette année contre 400 à l'été 2022. En tout ce sont 500 hectares qui sont partis en fumée contre 300 l'an passé.

A l’image des deux incendies les plus importants survenus le 12 juillet dernier à Yèvres-le-Châtel prés de Pithiviers et Ruan proche d’Artenay, 90% des feux de végétation qui ont eu lieu cet été dans le département sont des feux de récoltes, de chaume, de broussailles et de haies. Ils ont été facilités par les fortes chaleurs et le vent enregistrés lors des mois de juin et juillet. "Il y a eu météo chaude pendant la récolte, pendant les travaux agricoles qui a favorisé les surfaces brûlées" indique le lieutenant-colonel Pierre Gamel mais "on est loin des 1.000 hectares partis en fumée en 2019, année record" ajoute le directeur des services opérationnels au SDIS 45.

La forêt épargnée

4% seulement des incendies qui se sont déclarés cet été dans le Loiret ont touché les forêts. Contrairement au sud de la France, "la forêt ne brûle pas dans le Loiret" qui compte pourtant l'un des massifs forestiers les plus importants d'Europe mais "il ne faut pas baisser la garde" avertit le lieutenant-colonel Pierre Gamel avant d'ajouter "nous mêmes sapeurs-pompiers lors des journées à risque, on organise des rondes de surveillance et puis il faut surtout se préparer avant la saison". A ce jour, 800 des 2.400 sapeurs-pompiers du Loiret sont désormais formés aux feux de végétation.

Poursuivre la prévention

Après les terribles incendies de l'an dernier dont celui du Pyla en Gironde, "il y a indéniablement une prise de conscience mais nous devons sans cesse continuer à communiquer auprès de la population" souligne le directeur des services opérationnels du SDIS du Loiret. Cet été, neuf sapeurs-pompiers du département ont prêtés main-forte sur des incendies dans les Bouches-du-Rhône, un autre agent est parti au Canada. L'an dernier, 200 soldats du feu des casernes du Loiret avaient effectué des interventions à l'extérieur du département.

Six nouveaux camions citernes

Outre le projet de détection interdépartemental de détection des feux naissants qui est encore à l'étude, le département du Loiret va déployer à terme 28 citernes de 60m3 d'eau installées en bordure de massifs forestiers. Enfin avec une aide de l’Etat de 800.000 euros, le SDIS 45 va renouveler six de ses camions citernes, à raison de 320.000 euros le coût d’un engin.