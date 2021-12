Moins de 5% des rues de Tours portent le nom d'une femme: la municipalité veut corriger ce déséquilibre

A Tours, entre 4 et 5% des espaces publics portent le nom d'une femme. C'est deux fois plus que la moyenne des villes françaises mais c'est encore beaucoup trop peu pour la majorité de gauche écologiste. Du coup, elle a décidé de favoriser la féminisation des noms des rues de la ville. Cette après-midi, le conseil municipal va ainsi donner à trois nouvelles rues le nom de trois Tourangelles illustres mais inconnues du grand public.

Ce sera dorénavant presque systématique. Quand il faudra nommer une nouvelle rue ou un espace public, une femme sera mise en avant, comme l'explique Elise Péreira-Nunes, l'adjointe chargée de ce dossier : "Dans la mesure du possible, oui. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des hommes remarquables qui soient mis en valeur, mais pour l'instant, vu le pourcentage de noms de rues portant des noms de femmes, on va favoriser les femmes".

Nommer une rue, ce n'est pas juste mettre une plaque, c'est faire tout un travail de recherche sur la personne et faire connaître son histoire

Cette mesure fait partie du Plan d'action pour l'égalité femmes-hommes et contre les discriminations présenté par la municipalité le 8 mars dernier. "Le but, c'est vraiment de travailler sur différents axes, dont celui de lutter contre l'invisibilité des femmes dans l'Histoire avec un grand H" explique Elise Péreira-Nunes. "Il faut proposer des représentations des femmes dans l'espace public pour accompagner aussi les filles, notamment dans leur identification à des modèles et pour pouvoir promouvoir l'idée qu'on peut toutes et tous faire ce que l'on souhaite dans la vie".

Le collectif Osez le féminisme a mené des recherches dans le cadre de son projet des Illustres inconnues, qui vise à mettre en valeur des femmes ayant marqué l'histoire tourangelle. Trois noms ont été retenus par la municipalité :

Madeleine Boutard (1913-1984), la première députée d'Indre-et-Loire, aura sa rue dans le secteur Maginot, à Tours-Nord

Alice Guy (1873-1968), la première réalisatrice française, donnera son nom à une place située à proximité du cinéma Ciné Loire

Catherine Binet (1944-2006), autre cinéaste tourangelle, aura une allée à son nom dans le même secteur

Par ailleurs, au début du conseil municipal qui commence à 14H, le maire de Tours détaillera la réorganisation des délégations entre ses adjoints, après la mise à l'écart de sa première adjointe, Cathy Münsch-Masset, soupçonnée de recel d'abus de confiance aggravé dans un dossier de détournements de fonds public qui vise son mari. Il a reconnu avoir détourné 350.000 euros des comptes d'une association pour adultes et jeunes handicapées dont il était le directeur général.