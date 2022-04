Moins de 800 déplacés ukrainiens adultes basés en Haute-Garonne, un numéro vert pour leurs démarches

Depuis le début de la guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine le 24 février dernier, 3,7 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Plus de la moitié est restée en Pologne. La France, par accord européen, participe à l'effort d'accueil des déplacés. Mais pour l'heure, seulement 28.000 personnes sont entrées sur le territoire national et 10.500 autorisations provisoires de séjour ont été délivrées. Ils sont finalement assez peu à vouloir rester en France, préférant souvent transiter vers l'Espagne et le Portugal où les communautés ukrainiennes sont plus importantes.

5.500 places, moins de 3.000 déplacés majeurs en Occitanie

Les autorités ont établi trois "hubs" d'arrivées des déplacés ukrainiens en France : Paris, Nice et Strasbourg. L'Occitanie n'arrive qu'en second rideau pour désengorger le hub niçois désormais. Avec d'ores et déjà, un phénomène difficile à quantifier et à anticiper, l'expérience démontrant que les flux de déplacés dans la région se font par "à-coups", des démarches plus individuelles que collectives. Ainsi, malgré des dispositifs comme celui de la Croix-Rouge à Matabiau, il n'a pas été constaté d'arrivées massives par bus ou par train.

Sur les 100.000 places d'hébergement à trouver en cas de besoin, il a été fixé un seuil théorique de 11.000 pour l'Occitanie. Pour l'heure, dans la région, 5.500 places ont été recensées et environ 2.000 personnes sont hébergées via des solutions collectives, associatives ou des particuliers volontaires, sans compter ceux qui sont accueillis par des connaissances amicales ou familiales, sans avoir nécessairement fait de démarches pour être recensés.

Avec un biais majeur, les services de l'Etat ne comptabilisent pas les enfants. En Occitanie, l'estimation de 2.500 à 3.000 déplacés ukrainiens porte uniquement sur les adultes qui ont fait une demande d'autorisation provisoire de séjour auprès des préfectures. Ainsi en Haute-Garonne, 780 adultes ont sollicité cette autorisation, 630 l'ont pour le moment obtenue. On sait par ailleurs que 120 enfants ukrainiens sont scolarisés dans le département, majoritairement dans le primaire. La plupart des adolescents ukrainiens, niveaux collège-lycée, continuent de suivre des cours à distance tant bien que mal, c'est la consigne du ministère de l'Education ukrainien. Peu nombreux sont donc les enfants déplacés scolarisés dans le secondaire.

Les particuliers volontaires pour héberger des réfugiés peu sollicités

Le parcours des déplacés venant d'Ukraine est rarement linéaire mais il passe souvent, sauf lorsqu'il s'agit d'un accueil par la famille, par une sorte de SAS comme les gymnases où ils trouvent à leur disposition toutes sortes de fiches d'information concernant l'hébergement, la santé, l'éducation, etc. Après un passage de 24 à 48h, ils sont réorientés souvent vers un hébergement collectif gérés par les collectivités ou par des associations. À Toulouse par exemple, un couvent du Busca et l'ancien CEAT de la Roseraie accueillent des Ukrainiens. Ailleurs, ce sont des centres de vacances comme la base de loisirs de Montclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ou des bâtiments communaux.

En Haute-Garonne, on dispose ainsi de 210 places si besoin, et d'autres sites sont potentiellement réquisitionnables comme le Domaine d'Ariane à Mondonville réservé aux mères isolées avec bébés et aux mineurs non accompagnés. À ce jour, le domaine d'Ariane n'accueille qu'une maman et son enfant, et aucun mineur ukrainien non accompagné n'a été signalé en Haute-Garonne.

Alternative à la solution collective, l'hébergement citoyen, c'est-à-dire une chambre ou un appartement indépendant mis à disposition par des particuliers volontaires ou des associations comme l'Union Cépière Robert Monnier ou Singa. En Occitanie, 650 personnes sont hébergées par des particuliers, environ 250 en Haute-Garonne où 86 foyers accueillent ainsi des ukrainiens. On est encore loin de combler le millier de propositions d'accueil par des particuliers recensées rien qu'à Toulouse Métropole. Ceux-ci, lorsqu'ils sont sollicités, font d'ailleurs l'objet d'une vérification élémentaire, par téléphone. En clair, sont priorisés les particuliers qui disposent d'une chambre équipée ou d'un logement indépendant suffisamment confortable. Au niveau régional, on estime disposer d'environ 1.500 places chez des particuliers.

Bientôt une sorte de bureau d'accueil à Toulouse, quels droits pour les Ukrainiens

Depuis le 25 mars, le Département, Toulouse Métropole et le SIAO ont mis en place une sorte de numéro 115 bis. En semaine, cinq écoutants ukrainophones et un coordinateur répondent au 05.34.245.245. Ils reçoivent pour l'heure une trentaine d'appels par jour. Ils peuvent répondre à toutes les questions sur l'hébergement, la santé, le travail, les droits, la scolarité. Et à partir du 11 avril, un guichet physique sera ouvert dans les locaux de la maison des solidarités rue des Salenques à Toulouse.

Car dans la longue liste des démarches administratives à effectuer pour les déplacés ukrainiens qui souhaitent s'établir quelques temps en Occitanie, il y a la demande de protection temporaire. Elle inclut une autorisation provisoire de séjour de six mois, une allocation sur le même modèle que celle touchée par les réfugiés et équivalent à 400 euros mensuels par adultes, une autorisation de travail. La protection temporaire permet aussi aux déplacés ukrainiens de conduire avec leur permis ukrainien, de scolariser leurs enfants, d'ouvrir un compte bancaire en rapatriant leur fonds ou encore de bénéficier de la CMU et de la complémentaire santé solidaire.

Le rectorat de Toulouse n'a jusque là pas communiqué sur les enfants ukrainiens scolarisés dans l'académie. Un numéro de téléphone a été mis en place, le 05.36.25.84.00 avec l'adresse mail cellule.ukraine@ac-toulouse.fr. Le ministère de l'Education parle de près de 7.000 enfants ukrainiens scolarisés en France, principalement dans les académies de Versailles et Nice.