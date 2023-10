Moins de bénéficiaires du RSA dans les Alpes Maritimes

Le département des Alpes Maritimes se félicite de sa gestion "exemplaire" des bénéficiaires du RSA. Un nombre en baisse, plus d'actions de réinsertion et des sanctions plus lourdes. Il comptabilise près de 18 000 bénéficiaires et l'an dernier a prononcé 12 000 suppressions d'allocation.

Nous avons une gestion " exemplaire" des bénéficiaires du RSA se félicite Charles-Ange Ginésy le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Selon les chiffres communiqués : le nombre d'allocataires a baissé" de près de 19 % entre décembre 2021 et juillet 2023 (3 000 foyers sont sortis de la précarité en 2022). En 2023, la baisse se poursuit avec désormais 17 890 foyers bénéficiaires du RSA contre 19 030 en décembre 2022." "Plus de deux Maralpins sur trois qui arrivent dans le dispositif en ressortent en moins d'un an. " Le département assure "consacrer 15 % de son budget RSA aux actions d'insertion (21 M€ en 2022) contre une moyenne nationale de 8,5 %. Cela permet une prise en charge rapide des allocataires, dès l'entrée dans le dispositif, pour ne laisser personne sans accompagnement : en 2 semaines environ après l'inscription au RSA, l'allocataire est reçu par les conseillers de la collectivité départementale pour évaluer sa situation et être placé dans un parcours d'insertion. Là où il faut attendre près de 100 jours en moyenne au niveau national. Sur la seule année 2022, cette méthode s'est traduite par 12 000 retours à l'emploi, notamment grâce ." Sur la seule année 2022, cette méthode s'est traduite selon l'assemblée par 12 000 retours à l'emploi. Des sanctions : 13 000 suspensions Le Département a "prononcé 13 000 suspensions en 2022 pour non-respect de leurs devoirs par les allocataires. Sur la lutte contre la fraude : 400 dossiers ont été sanctionnés en 2022 soit 300 000 € d'amendes prononcées et 3 M€ d'indus détectés et récupérés."