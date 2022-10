Moins de cadeaux à Noël ? "600 euros pour mes petits-enfants, le mois de retraite est parti"

Noël ne fera pas exception. Cette année, à cause de l'inflation, un tiers des parents annoncent qu'ils vont consacrer un budget inférieur à l'an dernier pour les jouets de Noël.

Selon l'enquête du label "Approuvé par les Familles", le budget 2022 des cadeaux de Noël s'établit à 132 euros par enfant, contre 148 euros l'an dernier, soit une baisse de 10%. Les Français interrogés feront moins de cadeaux (six sur dix vont dimuner le nombre de paquets) et près de un sur cinq est prêt à acheter des jouets d'occasion.

Quand on demande aux personnes interrogées pourquoi elles vont acheter moins, la réponse est simple : car l'année est déjà tendue financièrement (64,6%).

"On fait gaffe car on n'a plus les moyens"-Une maman à King Jouet

Dans le magasin King Jouet de Plan-de-Campagne, c'est déjà l'affluence des grands jours précédant les fêtes de fin d'années. Les clients sont nombreux, profitant de quelques jours de repos à la Toussaint pour faire leurs achats de Noël, et étaler les dépenses : "A_vec ces deux jeux, j'ai ai déjà pour 70 euros_" compte cette maman, "il vaut mieux étaler si on veut chouchouter tout le monde". Et surtout, on compare : "Ce dressing Barbie, je l'ai pris à 35 euros, et ailleurs il était à 69 euros ! On fait gaffe car on n'a plus les moyens". Une maman a même remarqué que les prix ont augmenté : "O_n a gardé les catalogues de l'an dernier, et il y a des hausses de cinq euros sur des articles similaires_".

"600 euros, toute ma retraite y passe c_ar mes petits-enfants c'est ma vie"-_Julien, papi gâteau

Cependant, vous trouverez toujours des familles qui refuseront d'économiser sur les cadeaux de Noël. N'en parlez pas à Julien, papi gâteau de trois petis-enfants. Il égrène le contenu du caddie : "30 euros, 90, 65... si tu fais le compte : 600 euros, toute ma retraite y passe" car "mes petits-enfants c'est ma vie, je me ferai kara-kiri pour eux s'il le faut". Comment fait-il ? Il économise toute l'année : "Je n'ai pas de pognon, mais je mets de temps en temps 100 euros de côté".