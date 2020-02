Moins de clients pour un restaurant chinois de Laval par "peur" du coronavirus

Le dernier bilan du coronavirus, dimanche 2 février, fait état de plus de 360 morts. Il n'y aucun décès en France mais six cas sont confirmés. Un deuxième avion avec des Français en provenance de Wuhan a aussi débarqué le 2 février dans les Bouches-du-Rhône. La propagation du virus inquiète.

Cela se ressent jusqu'en Mayenne où un restaurant chinois de Laval, "La Baguette d'Or" doit faire face à une baisse de fréquentation. Après un mois d'épidémie les clients reviennent mais la première semaine par exemple, début janvier, il y a eu 30 couverts en moins que d'habitude.

C'est sûrement par peur mais c'est une peur démesurée pour Céline, la fille de la gérante. "La grippe hexagonale tue toujours des milliers de personnes. Le coronavirus, ce n'est pas le chikungunya. Il y a aussi des cas d'infections en France qui sont très graves mais personne n'en parle", justifie-t-elle.

La jeune femme travaille dans le domaine de la santé, elle a un regard professionnel mais elle comprend aussi l'inquiétude. Malgré tout, cela ne justifie pas les dérives, qu'elle confirme. "Mon père me dit que quand il va au supermarché, il voit très bien que les gens se déplacent pour ne pas faire la queue à la même caisse que lui", relate Céline.

Son frère, Cédric a aussi vécu ces dérives :

Pour l'instant, Céline essaie de prendre tout cela avec du recul :

Le racisme anti-asiatique existe depuis longtemps mais on n'en parlait pas beaucoup. Là, avec le coronavirus, on commence à un peu plus en parler, même si on a l'habitude des petites réflexions et parfois, ce sont des blagues