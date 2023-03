Moins de dons dans les Bouches-du-Rhône, la collecte des Restos du Coeur en baisse selon un premier bilan

C'est l'une des conséquences redoutées de l'inflation , en particulier de l'envolée des prix alimentaires. La collecte 2023 des Restos des Coeur semble a priori "un peu en retrait" par rapport à l'an passé selon Alain Evezard joint par France Bleu Provence. Le président de l'association dans les Bouches-du-Rhône reste prudent mais d'après les premiers retours, "il y a du retard". Ce premier bilan reste à affiner même si la tendance dans les magasins est bien que les Provençaux "ont un peu moins donné que l'an passé".

210 tonnes collectées en 2022

Malgré ce constat, la quantité récoltée pourrait être sensiblement identique à 2022. C'est à dire autour de 210 tonnes. "Car les points de collecte étaient plus nombreux cette année, explique Alain Evezard. Nous avions 156 magasins partenaires au lieu de 138 l'année dernière. Donc en volume, on pourrait s'y retrouver". Il faudra donc attendre vendredi matin pour avoir un chiffre précis et faire le bilan de cette collecte hivernale des Restos du Coeur.

En attendant, les bénévoles de l'association vont passer les prochains jours à peser et trier tous les dons. Les denrées alimentaires et autres produits d'hygiène sont stockés dans l'entrepôt des Restos situé dans le 15e arrondissement de Marseille.