Moins de foie gras sur les tables à Noël à cause de la grippe aviaire

Va-t-on pouvoir manger du foie gras à Noël? et bien oui mais il va falloir s'y prendre tôt pour en trouver. La production de foie devrait donc baisser d’environ -30 % à -35 % selon le CIFOG (Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras). Pourquoi? et bien parce que les éleveurs ont du mal à trouver des canetons à gaver, Amélie Gohier est productrice de foie gras à Marigné-Peuton près de Château-Gontier-sur-Mayenne : "En France, 75 % des canetons viennent des couvoirs des Pays-de-la-Loire. Plus un jour ne se passe sans qu’un foyer ne soit découvert dans les départements du Grand-Ouest. Les établissements ne peuvent donc plus répondre aux commandes. ". Moins de canetons, et donc moins de foie gras, et en plus la qualité ne sera pas la même, à cause du confinement des bêtes : "on n'a plus le droit de les sortir, ils n'ont plus le droit de marcher, d'aller dans l'herbe manger des vers__, nous on les a confinées sur paille, mais c'est pas la qualité qu'on aime avoir." déplore Amélie Gohier.

ⓘ Publicité

Un pot de 150 grammes de foie gras mi-cuit, 1euro 50 plus cher que l'an dernier

Moins de volailles, donc moins de foie gras et donc des produits plus chers. C'est le jeu de l'offre et de la demande. "Chez nous, il va être plus cher de 5 à 6%, pour un pot de foie gras mi-cuit de 150 grammes, ce sera 1 euro 50 de plus", précise la productrice mayennaise. Mais malgré cette hausse, Amélie Gohier n'est pas inquiète pour sa marchandise, elle sait qu'elle va la vendre, elle craint plutôt de ne pas pouvoir répondre à la demande : "on a déjà beaucoup, beaucoup de commandes, on ne va pas réussir à fournir tout le monde__. Les Français aiment avoir leur foie gras à Noël, c'est une coutume qui est respectée. On a de plus en plus de demande et les gens font la démarche d'aller chez des producteurs locaux, donc c'est super!"