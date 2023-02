Mobilisation en baisse dans l'Hérault pour la mobilisation contre la réforme des retraites

Les manifestants étaient entre 11 000 et 15 000 à Montpellier pour ce troisième jour de mobilisation.

Les manifestants étaient moins nombreux dans les rues de l'Hérault pour cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mardi 7 janvier, ils étaient 11.000 à Montpellier selon la police, 15.000 selon les syndicats. Alors que le 31 janvier entre 25.000 et 30.000 personnes avaient manifesté.

La mobilisation est en baisse à Béziers aussi. 2.000 personnes selon la police ce mardi, 5.000 selon les syndicats. Contre 7.700 le 31 janvier. Et à Sète, police et syndicats s'accordent pour dire qu'il y avait entre 1.500 et 1.600 personnes. Le même nombre que le 31 janvier.

La météo pluvieuse y a joué selon les syndicats. Et pour le secrétaire général de l’Union Départementale CGT 34, Serge Ragazzacci, il faudrait "comptabiliser les manifestants de ce mardi 7 janvier avec ceux du samedi 11 janvier" pour comparer avec les autres jours de mobilisation. "Certains n'ont pas voulu faire une nouvelle fois grève ce mardi mais seront présents samedi."