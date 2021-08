"Moins de monde et moins cher" : ces vacanciers qui préfèrent attendre la fin-août pour partir au camping

C'est une tradition pour Peggy, Jean-Luc ou encore Maria. Partir en vacances à la dernière semaine d'août afin d'éviter la foule et profiter de tarifs plus attractifs.

Au moment où certains remballent la tente et la glacière, d'autres stationnent à peine leur caravane avant d'enfiler leur maillot de bains. Au camping de la base de loisir de Saint-Cyr, entre Poitiers et Châtellerault, c'est le traditionnel chassé-croisé à la fin de l'été avec l'arrivée des vacanciers de la dernière semaine d'août.

"Ouais bah du coup c'est trop chouette parce qu'il y a moins de monde et puis c'est moins galère sur les routes"

Clément, Antoine, Jean et Milo, quatre cousins originaires de Lyon, Toulouse et Bordeaux, se retrouvent ainsi en cette fin-août au camping de Beaumont-Saint-Cyr. Les trois familles recomposées n'ont pas choisi la Vienne au hasard. "Il y a deux ou trois ans, on avait parlé du Futuroscope et tout le monde avait envie d'y aller." Avec des vacances à la fin de l'été, "on est plus tranquille pour dormir parce qu'il y a beaucoup de réveils tardifs dans la famille", expliquent les quatre cousins.

"L'avantage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, c'est qu'on a plus de terrain pour jouer !"

"Il y a moins de monde et les tarifs sont plus agréables", confie Peggy, l'une des mamans. "Et puis on a aussi l'impression d'avoir un été un peu plus long et de rallonger les vacances."

"Souvent à la fin d'août, on a des clients qui veulent un moment plus calme, et les tarifs sont aussi plus intéressants, reconnaît Romain Mazet, le directeur du camping de la base de loisir de Saint-Cyr. Peut-être que le covid y est aussi pour quelque chose, l'idée d'éviter les grosses affluences qu'on a vues sur les routes notamment".

"Not so many people anymore"

Et cette habitude de privilégier la fin-août n'est pas une tradition franco-française. Originaire de Stuttgart en Allemagne, Maria vient d'arriver dans le camping avec son époux et ses trois enfants. "Ca a l'air très sympa ici, on espère avoir du beau temps. On préfère partir à la fin-août et début-septembre, il y a moins de vacanciers et les réservations sont beaucoup moins chers... ". L'entretien est interrompu par l'une des filles de Maria en pleurs. "Je dois aller l'aider car elle ne trouve pas son maillot de bain."