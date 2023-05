Moins de tentes, plus de bungalows : un collectif s'inquiète de l'évolution des campings

C'est un collectif qui s'est monté cette année, " Sauvons le vrai camping ", composé de gérants de campings et de citoyens engagés dans cet univers. Parmi les membres fondateurs, le patron du camping le Plô de Séverac (Aveyron). On y trouve aussi le camping la Bâtisse de Réalmont (Tarn) et la Romiguière à Montpeyroux (Aveyron).

ⓘ Publicité

Dans une pétition lancée en février, ils veulent sauvegarder la culture du camping, celle des tentes et des caravanes. Au fil des ans, cette vision historique, romantique presque, du camping s'est faite grignoter par l'évolution des structures en villages-vacances avec toujours plus de constructions en dur et de confort pour leurs clients, eux-mêmes plus enclins à dépenser de l'argent.

Les mobilhomes et bungalows remplacent de plus en plus les espaces pour tentes ou caravanes. © Radio France - Noémie Guillotin

L'esprit camping

Selon le collectif, la part des emplacements équipés a d'ores et déjà pris le pas sur les emplacements nus dans les campings. Ainsi, en dix ans, 190.0000 espaces pour les campeurs ont disparu en France.

"Nos clients demandent plus de confort et l'hébergement nous apporte la possibilité d'ouvrir le camping plus tôt et d'accueillir de la clientèle quelle que soit la météo" justifie Dominique Trinquelle, gérant du camping du Bout du monde à Verdun-en-Lauragais (Aude), à 15 kilomètres de Castelnaudary. Lui propose 60 places locatives contre 50 emplacements nus.

Son collègue Daniel Bazin à Réalmont (Tarn) lui tient le camping municipal avec 43 emplacements nus et seulement quatre hébergements. Ce camping-cariste défend avant tout un esprit. "Ça date des années 1970, avec des gens qui se rencontrent au bac à vaisselle, les valeurs de l'apéritif, tout ça, cela se perd. Le locatif, ce sont des gens qu'on voit moins, ils restent chez eux. Ce ne sont pas des campeurs".

La pétition a, jusque là, recueilli près de 25.000 signatures. Le collectif propose au ministère chargé du Tourisme (en l'occurrence celui des Affaires étrangères) que les critères dont dépend l'attribution des étoiles au camping incluent la proportion ou un nombre minimum d'emplacements nus.