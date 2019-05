Moins de tués sur les routes vosgiennes depuis le début de l'année

Vosges, France

66 gendarmes mobilisés pour contrôler la vitesse et les comportements des automobilistes. Objectif être visible et dissuasif. Le préfet des Vosges entend bien maintenir la pression, alors que vous serez très nombreux sur les routes à l'occasion du long week-end de l'ascension. Pierre Ory souligne que le nombre de tués sur les routes vosgiennes depuis le début de l'année est en baisse. 8 morts contre 13 à la même époque en 2018. "une baisse fragile et qui peut être remise en cause très rapidement" nuance cependant le préfet.

Présence des forces de l'ordre renforcée dans le Massif

Pour assurer la sécurité sur les routes, les gendarmes seront surtout mobilisés dans le massif vosgien tout ce week-end. "C'est là que se concentre les flux de circulation, dès que les beaux jours arrivent" observe Xavier Vialenc, n°2 du groupement de gendarmerie des Vosges.