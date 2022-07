Moins de visites à la maternité de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon pour le bien-être des bébés et des mamans

Depuis une dizaine de jours, la maternité de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon incite les jeunes parents à limiter les visites après la naissance de bébé pour son bien-être et celui de la maman. C'est une des conséquences de la crise sanitaire liée au Covid et le constat dressé par les soignants.

Pendant la crise sanitaire, seuls les papas puis les frères et soeurs étaient autorisés à rendre visite à bébé et à sa maman... et ils étaient beaucoup plus sereins (illustration)

Faut-il limiter les visites à la maternité au papa (ou co-parent) et aux frères et sœurs du nouveau-né ? La question se pose dans de nombreuses maternités, comme celles qui dépendent de l'AP-HM à Marseille et une réflexion en cours. La question a également été tranchée à la maternité de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon (3200 naissances par an) où depuis plusieurs jours une affiche, apposée dans les chambres, conseille aux jeunes parents "un soupçon de visites, brèves et peu nombreuses".

A la maternité de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon, pendant la crise sanitaire liée au Covid, , les visites n'étaient autorisées qu'aux papas, puis aux frères et soeurs du bébé... et toute la famille s'en portait mieux ! Les bébés pour commencer : "Ils étaient plus calmes et plus apaisés. Nous le constations surtout la nuit avec une différence notable au niveau sonore : il n'y avait _plus de pleurs_" explique Valérie Verlomme, chef de pôle des services de gynécologie et obstétrique de l'hôpital. Un constat encore plus flagrant au cours des nuits du week-end, moments propices aux nombreuses visites.

Allaitements plus efficaces

La restriction des visites est aussi très bénéfique aux mamans poursuit Magali Biféri, sage-femme coordinateur en maïeutique à l'hôpital Sainte-Musse : "Elles étaient beaucoup plus reposées. Nous avions des allaitements beaucoup plus efficaces et surtout bien en place au moment du retour à la maison. En fait, la maman et le papa, que nous avons toujours acceptés à la maternité pendant la crise, ont vraiment pu _se retrouver seuls avec leur bébé_. Ils n'avaient plus les conseils des uns ou des autres."

Trois mères sur quatre favorables à la limitation des visites

Et les jeunes parents semblent du même avis : selon une étude, menée actuellement par une école de sages-femmes de région parisienne, trois mères sur quatre se disent favorables à réduire l'accès aux chambres pour ne pas être accaparées par la famille dès la naissance de l’enfant. Une statistique qui se confirme à la maternité de l'hôpital Sainte-Musse selon Magali Biféri : "Pendant la crise, beaucoup de parents ont retenu le côté positif de l'absence de visite. Certains nous disaient même que le fait que cette interdiction vienne de la maternité les arrangeait : ils n'osaient pas dire à la famille qu'ils voulaient rester au calme avec leur enfant."

Depuis, la maternité incite donc les parents à autoriser les visites de la famille _"_par petits groupes et plutôt en début d'après-midi pour pouvoir laisser du temps à la maman de se reposer et de pratiquer le 'peau-à-peau', très bénéfique pour l'enfant mais qu'elles n'osent pas pratiquer, par pudeur, quand il y a du monde dans la chambre".

Cette affiche conseillant "un soupçon de visites, brèves et peu nombreuses" est apposée depuis une dizaine de jours dans les chambres de la maternité de l'hôpital Sainte-Musse © Radio France - Sophie Glotin

Magali Biferi, sage-femme coordinateur en maïeutique et Valérie Verlomme, chef de service de la maternité et chef de pôle des services de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon © Radio France - Sophie Glotin

.