Moins de voitures mais plus de bus et de vélos, c’est ce que veulent les habitants du Grand Annecy

Selon une enquête lancée par le Grand Annecy, près de 80% des habitants de l’agglomération se disent prêt à moins utiliser leur voiture. Bouchons, pollution, insécurité routière … pour une grande majorité d’annéciens, se déplacer n’a plus rien d’agréable.

Infernal en voiture en raison des embouteillages. Dangereux à vélo et compliqué en bus, le jugement est sans appel. Pour la grande majorité des deux milles habitants du Grand Annecy qui ont répondu à cette enquête, circuler dans les trente-et-une communes de l’agglomération annécienne demande beaucoup de courage et surtout énormément de patience.

le bus critiqué

Deux tiers des habitants qui ont accepté de répondre à l’enquête lancée par le Grand Annecy disent passer en moyenne une heure par jour dans leur voiture pour aller au travail ou faire des achats. Si 78% d’entre eux sont prêts à moins utiliser leur véhicule, ils attendent pour cela une amélioration du réseau de transports en commun (SIBRA) avec plus de passage et une amplitude horaire plus grande notamment le matin et le soir. Ils demandent également que ce réseau soit relié à des parkings situés en périphérie de la ville. Dans ces conditions 44% des habitants du Grand Annecy se disent prêts à privilégier le bus.

Pour faciliter l’usage du vélo, ils militent pour une meilleure sécurisation des itinéraires cyclables. Quant à la réglementation de l’accès du centre-ville aux voitures et le passage en zone 30 km/h, la majorité des sondés pensent que ces mesures vont dans le bon sens.

(Sourrce Grand Annecy) -