Mois de l'accessibilité : "Beaucoup de choses sont faites à Grenoble" (Mattieu Villaret, directeur territorial de l'APF)

Alors que le mois de l'accessibilité commence à Grenoble, le directeur territorial de l'Association des paralysés de France était l'invité de France Bleu Isère ce lundi matin. Il revient sur cette initiative qui a lieu dans toute la ville du 4 novembre au 3 décembre.

"Un mois pour mettre en avant le travail de la ville et des associations afin de favoriser l'accès à la ville aux personnes en situation de handicap", résume Mattieu Villaret au sujet du mois de l'accessibilité. Pour le directeur territorial de l'Association des paralysés de France (APF), cette opération organisée à Grenoble du 4 novembre au 3 décembre a du sens, au regard de ce que fait la ville. "En à peine plus de 10 ans, Grenoble est passée de 30 à 70% de sa voirie accessible", souligne-t-il. En 2013, la métropole grenobloise avait été classée ville la plus accessible de France par l'APF.

Des progrès à faire pour les établissements

Si Grenoble peut se féliciter du travail accompli, il ne faut pas oublier qu'il reste du chemin à parcourir. Pour Mattieu Villaret, les établissements accueillant du public ont encore des progrès à faire, même si le travail est entamé : "Pour les établissements accueillant du public, il y a eu de gros progrès faits à Grenoble : 40% sont déjà accessibles. De plus, 30% des petits commerces vont faire des démarches pour favoriser leur accessibilité." Mais, il le rappelle, l'accessibilité ne concerne pas que les lieux publics : "Si l'on veut réussir l'inclusion des personnes en situation de handicap, il faut beaucoup travailler sur les lieux de travail."

Des freins économiques et techniques

Mais malgré une volonté affichée des établissements grenoblois de favoriser l'accessibilité, il ne leur est pas toujours possible de faire les démarches nécessaires. "Les contraintes économiques et techniques font que 30% des établissements accueillant du public ne pourront pas être accessibles aux personnes en situation de handicap", regrette Mattieu Villaret. Le directeur territorial de l'APF encourage néanmoins toutes les initiatives qui permettent de faciliter l'accessibilité, et qui seront saluées ce mois-ci à Grenoble : "C'est toujours mieux de faire ce que l'on peut, même si ce n'est pas l'idéal".

