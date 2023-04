Mois de l'autisme dans les Landes : "On se bat tous les jours pour expliquer et sensibiliser"

En avril, le département des Landes lance le mois de l'autisme. 22 événements sont ainsi organisés par des associations partenaires dans tout le département : des conférences, des tables-rondes, des expositions, des projections de films... Autant d'initiative "pour changer le regard sur l'autisme et œuvrer pour une société plus inclusive", explique le conseil départemental.

Parmi ces associations, il y a Autisme Landes , qui a pour but d'accompagner les personnes autistes et leurs familles. Son président, Sébastien Ladois est justement le père de deux autistes de 12 et 15 ans. Il raconte à France Bleu Gascogne les difficultés auxquelles est confrontée sa famille.

France Bleu Gascogne : À quoi ressemble le quotidien d'un papa de deux enfants autistes ?

Sébastien Ladois : Notre quotidien est bourré d'imprévus, on s'adapte tous les jours aux réactions que nos enfants peuvent avoir. On se bat tous les jours pour que nos enfants puissent accéder à l'école. On se bat tous les jours pour expliquer aux gens leur comportement, leur dire que c'est un comportement qu'ils ne contrôlent pas. On essaye un maximum de sensibiliser notre entourage pour qu'ils puissent être acceptés au milieu des autres.

Quels sont les comportements que peuvent avoir vos enfants ?

Cela peut se traduire de différentes façons. Je me suis vu par exemple un jour au supermarché, avec mon enfant qui a fait ce qu'on appelle une crise. Il s'est mis à vouloir vider un rayon, à taper par terre. Il peut même arriver à ce qu'il se tape la tête contre le sol. Ce sont les crises les plus graves, qui partent d'un événement déclencheur. Cela peut être n'importe quoi : un bruit, un mouvement fait par quelqu'un... Ce jour-là, j'ai lâché mon charriot et je suis sorti du magasin, parce que c'était une grosse crise. Il y a d'autres fois où c'est moins important. Il peut être amené, par exemple, à répéter quelque chose tout le temps, jusqu'à ce qu'il ait une réponse. Donc, si on ne lui prête pas attention, il va continuer à répéter jusqu'à ce qu'on lui réponde. Mais il faut bien se dire que lui s'adapte en permanence à l'extérieur, aux bruits, au son du monde. Il apprend à vivre avec. Il essaye d'être vraiment comme les autres, parce que ces enfants savent qu'ils sont différents. Mon fils m'a demandé un jour pourquoi je l'avais fait différent. Mais je pense que la différence est une chance. Cela nous permet de nous améliorer et de grandir. Donc quand on voit des comportements inadaptés, nous, on aimerait bien que les gens soient bienveillants, plutôt qu'on nous demande de sortir ou de nous renvoyer la colère.

C'est quoi votre plus grand combat aujourd'hui ?

Notre plus grand combat, c'est la scolarité. C'est très, très compliqué. Mes deux enfants ont pu être tous les deux admis au collège, de façon adaptée. Mais ce n'était pas gagné, loin de là. On a beaucoup travaillé, mais avec tout un groupe de professionnels, des enseignants, des familles. Mais pour poursuivre une scolarité dans un milieu ordinaire, c'est compliqué.

D'où l'importance d'une initiative telle que le mois de l'autisme...

Le mois de l'autisme va nous permettre vraiment de pouvoir sensibiliser les gens. On espère vraiment que les gens viennent nous voir pour essayer de comprendre. La prochaine fois qu'ils voient un enfant, ou un adolescent, ou même un adulte, ils pourront peut-être se dire qu'il a un handicap qui est invisible, et avoir de la bienveillance envers les gens.