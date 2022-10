Mois des aidants : 70% des aidants ne savent pas qu'ils le sont

Durant tout le mois d'octobre, le Territoire de Belfort propose divers rendez-vous, conférences, spectacles, ateliers ou temps d'échange à destination des aidants et de leur proche dépendant. Ce 4ème mois des aidants , porté par le Conseil Départemental, a pour objectif de permettre aux aidants de souffler et et s'informer, mais aussi parfois de prendre conscience de leur situation.

70% des aidants ne se considèrent pas comme tels

" On estime que 70 % des aidants en France ne se reconnaissent pas en tant que tels, explique Marie-Hélène Ivol, vice-présidente du Conseil Départementale du Territoire de Belfort en charge de l'autonomie. Quand un parent s'occupe au quotidien de son enfant en situation de handicap, il considère que c'est normal, que c'est son rôle de parent. Quand un enfant s'occupe de son parent malade d'Alzheimer, là aussi, il considère que c'est normal. Il ne se considère pas comme aidant. Ce mois des aidants permet d'atteindre ces personnes qui vont peut être réaliser qu'effectivement ils sont aidants, qu'effectivement ce qu'ils font, ce qu'ils considèrent comme normal, n'est pas forcément normal et qu'il y a des aides et des dispositifs qui peuvent venir soulager un peu ce quotidien qui peut devenir très lourd."

Dans le Territoire de Belfort, il existe six unités d'accueil de jour avec 81 places pour accueillir les personnes dépendantes le temps d'un atelier, d'une journée ou même d'un week-end pour permettre aux aidants d'aller chez le médecin, faire des courses ou simplement de souffler et de prendre du temps pour eux. Ces structures permettent aussi des temps d'échange avec des professionnels ou encore l'intervention d'une psychologue à domicile. Elles proposent aussi un accueil de l'aidant et de l'aidé pour leur permettre de se retrouver dans un contexte différent du quotidien.

Déculpabiliser les aidants

Mais les aidants ont aussi souvent du mal à demander de l'aide : "Ils sont souvent dans la culpabilité de se dire finalement, je n'y arrive plus, alors que c'est mon rôle, explique Emilie Canalis, directrice adjointe à la direction de l'autonomie et de la compensation du Territoire de Belfort. Il y a effectivement toute la sphère privée qui normalement reste privée et on ne veut pas étaler ses difficultés ou ses problématiques. Et l'objectif du mois des aidants, c'est aussi de leur dire que non, que c'est normal et qu'à un moment donné, ils ont besoin de souffler. Ils ont besoin de répit. Ils garderont leur rôle d'aidants et au contraire, ils ne pourront qu'être meilleurs dans leur rôle d'aidant si eux-mêmes sont aidés."

De moins en moins d'aidants et de plus en plus d'aidés

Et ces aidants, il faut effectivement les préserver parce qu'ils seront de moins en moins nombreux au fil des ans. "C'est démographique, poursuit Emilie Canalis. La génération du baby-boom va rentrer d'ici quelques années dans le grand âge, et les enfants seront de moins en moins nombreux. En plus, la cellule familiale change. Les enfants vivent plus loin de leurs parents. Donc tout ça fait qu'effectivement, on aura de moins en moins d'aidants qui viendront en aide aux personnes aidées. Il faut leur permettre de garder ce rôle d'aidant le plus longtemps possible en leur proposant ces temps de répit."

Sur les cinq dernières années, le nombre de plus de 80 ans, qui représentent la tranche d'âge la plus dépendante, a progressé de 3,66%, selon l'INSEE. Dans les cinq ans qui viennent cette hausse va atteindre 14,66%.