Mois sans alcool : "il suffit juste de changer ses habitudes !" selon un addictologue toulousain

Les Français semblent réfléchir de plus en plus à leur consommation d'alcool. C'est le principe du "Dry january", le mois de janvier sans alcool. 10% des consommateurs appliqueraient ce principe après les fêtes de fin d'année.

ⓘ Publicité

Mais est-ce qu'il sert à quelque chose ? Réponses du chef du service addictologie du CHU de Toulouse, le Professeur Nicolas Franchitto.

France Bleu Occitanie : Est-ce que vous vous constatez que de plus en plus de personnes se lancent ce défi de ne pas boire d'alcool pendant un mois ?

D'abord, on va parler français, donc on va dire "Défi de janvier" plutôt que "Dry january". Ça ne s'adresse pas aux patients qui sont malades de l'alcool. Ceux-là, on les a déjà dans nos services.

Ça s'adresse plutôt aux personnes qui ne sont pas malades de l'alcool et qui ont envie de faire un peu le point sur leur consommation, leurs habitudes et le fait que parfois même souvent en festif, on consomme de façon automatique au-delà des quantités qui seraient bonnes pour la santé.

À quel moment considère-t-on qu'on est dépendant à l'alcool ?

Quand il y a un retentissement sur le fonctionnement individuel. Quand les patients nous disent : "je n'arrive plus à m'en passer" ou "on me fait des réflexions parce qu'on trouve que je consomme trop". Ou encore :"j'ai des tremblements, si j'arrête de boire".

Mais est-ce que c'est mauvais pour la santé ? La doyenne de l'humanité (Soeur André) décédée il y a quelques jours à 118 ans buvait un verre de vin chaque jour. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une longévité ?

Au secours ! (rires) L'alcool est un produit toxique. Il n'est pas fabriqué par le corps, il n'existe pas dans l'organisme. Donc évidemment, quand on boit de l'alcool, l'organisme doit s'adapter et donc il s'adapte à des substances toxiques et donc il crée des maladies pour se défendre.

Celle qu'on connaît, c'est la cirrhose du foie. Le foie va se durcir, il va se protéger, il va être moins élastique. Ce qui est insidieux, c'est que ça prend énormément de temps, pour que la maladie apparaisse.

Statistiquement, ça a été démontré. Il n'y a pas de bénéfice à consommer de l'alcool tous les jours. On avait dit à une époque que c'était bien le vin rouge, pour un effet antioxydant. Mais il faudrait boire des litres de vin rouge pour avoir un effet antioxydant ! Donc la balance bénéfice/risque, elle est en défaveur du bénéfice.

Un mois sans alcool sur douze, ça paraît dérisoire. Y a-t-il un vrai bénéfice à ne faire la diète qu'un mois dans l'année ?

Rien n'est dérisoire. On nous présente ça, comme des prescripteurs d'abstinence. En fait, c'est pas du tout ça, c'est juste faire le point après les fêtes, c'est pas mal.

Il y a plein de patients qui viennent me voir et qui me disent qu'ils vont acheter des produits détox à base d'algues marines, à base de jus d'artichaut, etc. En fait, il suffit juste de modifier les habitudes ! Donc c'est beaucoup plus compliqué de se positionner en modifiant une habitude qu'en faisant action/réaction en achetant un produit qui soi-disant a des vertus de détoxification.

Sans aller jusqu'à la grave maladie, l'alcool est néfaste sur quoi ? Sur le sommeil ? Sur notre poids ?

Exactement. Ça peut être aussi sur des ivresses à domicile. Il peut y avoir des conflits conjugaux. On en a vu plein pendant le confinement. Des violences intrafamiliales. Et pourtant, ce sont parfois des gens qui ne sont pas malades de l'alcool, mais qui, sur une ivresse pathologique au moment d'une certaine vulnérabilité (au travail dans l'entourage, etc.), vont peut-être être violents.

Est-ce que vous aimeriez que l'État soutienne le mois sans alcool comme il le fait pour le mois sans tabac ?

Le mois sans alcool, c'est de la prévention puisque ça ne s'adresse pas aux gens malades. Ça, c'est important de le dire. Oui, le gouvernement ne nous a pas soutenu pour l'alcool. Il y a le mois sans tabac où on est à fond sur le tabac, mais le tabac fabriqué en Amérique, donc ça ne touche pas la culture française.

Aujourd'hui, on n'est pas soutenu par le gouvernement, mais les mouvements associatifs sont assez présents sur le terrain, les journalistes aussi. Et donc ça prend de l'ampleur et ça nous fait bien de la prévention.

À quel moment on s'inquiète ? À quel moment il faut se dire "là, je bois trop" ?

Ça dépend des vulnérabilités des personnes. Il y a des personnes qui vont boire deux verres et qui vont être pas bien. Et il y a des personnes qui vont bien.

La question essentielle, c'est : "est-ce qu'il y a un retentissement sur mon fonctionnement individuel ? Est-ce que je dors moins bien ? Est-ce que je suis énervé ? Est-ce qu'on me fait des remarques ?" Et dans ce cas-là, il faut consulter un service d'addictologie.