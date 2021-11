Mois sans tabac : des ambassadeurs à Laval pour arrêter de fumer

Depuis six ans, le mois de novembre rime avec Mois sans tabac. Une initiative de Santé publique France et du ministère des Solidarités et de la Santé pour inciter les fumeurs à arrêter la cigarette. À Laval, l'association Addictions France a organisé une journée d'échange avec les passants.

Jour J du Mois sans tabac ! Ce défi lancé il y a six ans par Santé publique France et le Ministère des Solidarités et de la Santé vise à sensibiliser la population sur les dangers de la cigarette. À Laval, l’association Addictions France a organisé une journée de prévention dans la ville.

"Une cigarette en moins et la richesse nous vient"

Kimberley et Valentin ne passent pas inaperçus avec leurs cirés jaunes. "Tant mieux !", disent-ils. Le but c'est d'arrêter les gens dans la rue pour les sensibiliser sur la cigarette. "On leur demande de réagir à deux phrases qu'on leur lit", explique Kimberley, 18 ans en service civique. La première : "Une cigarette en moins et la richesse nous vient". La deuxième : "On dit que le tabac tue mais qui est pressé de mourir ?"

"Avoir une vraie conversation"

Avec ces deux phrases, les bénévoles abordent un groupe de jeunes assis au soleil sur le square Boston. Et l'échange se crée. Les uns racontent leurs expériences avec le tabac et les autres leur livrent des conseils. "On leur parle du kit anti tabac qu'ils peuvent récupérer gratuitement en pharmacie et du soutien personnalisé disponible en ligne", explique Valentin, 21 ans. Et c'est une expérience réussie pour Kimberley. "On développe une vraie conversation, où chacun parle de soi, c'est très instructif."

Pour Valérie Guitet, chargée de mission à Addiction France Pays de la Loire et ambassadrice du Mois sans tabac, le défi concerne tout le monde. "On trouve de tout parmi les gens qui essayent d'arrêter de fumer. Il y a ceux pour qui ça va être peut-être une deuxième, une troisième tentative. Et puis, cette fois là sera la bonne. Il y a ceux aussi qui commencent par le Mois sans tabac puis qui vont reprendre et qui n'arrêteront que plus tard."

Selon les chiffres de Santé Publique France, le tabagisme est la première cause de mortalité prématurée évitable, avec environ 73 000 décès chaque année.