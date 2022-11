Mois sans tabac : "Ça commence par la puff et ça finit par la clope", des jeunes Mosellans témoignent

Victor, 13 ans, savoure sa glace au chocolat sur la place Saint-Jacques, à Metz. Mais le collégien sait que depuis quelques mois, ses camarades tiennent plutôt des puffs entre les doigts, des cigarettes électroniques jetables aux saveurs sucrées, avec ou sans nicotine. "Devant le collège, on en voit beaucoup", explique-t-il_. "Ça fait un an ou deux que ça s'est vraiment répandu."_ Une problématique prise à bras le corps par les pouvoir publics, à l'occasion de l'opération "Mois sans tabac" , comme tous les mois de novembre. "Je m'engage à m'attaquer à ces produits qui amènent nos jeunes vers le tabagisme", a promis le ministre mosellan de la Santé François Braun, lors d'une interview sur France Bleu.

"C'est vraiment pour s'intégrer, pour dire qu'on fume", estime Inès, lycéen à Metz. Son ami Evan temporise : "Il y a aussi beaucoup d'élèves qui sont contre les puffs. Ce sont deux camps distincts. Au début, il y en avait d'ailleurs plus qui étaient contre. Mais le problème, c'est que leurs amis ont commencé à fumer donc ils sont devenus un peu plus neutres, voire ils s'y sont aussi mis."

Une "mode" au lycée

"C'est vrai que ça a l'air moins grave que la cigarette", continue Sacha, une lycéenne. "Il n'y a pas tout le temps de la nicotine, et puis il y a des goûts." Son amie Jade remarque aussi que ses camarades "prennent l'habitude de fumer ces puffs. Au début, c'était une par semaine. Maintenant, c'est une tous les jours, voire à chaque fin de cours. Certains préfèrent même en acheter que manger à midi."

Pour beaucoup, c'est aussi une porte d'entrée vers la cigarette, la vraie. "Un jour on voit un élève fumer de la puff, et le lendemain il commence la cigarette. Et après, il ne s'arrête plus de fumer du vrai tabac", remarque Victor. "Ils trouvent que c'est plus stylé, c'est vraiment une mode. On voit de plus en plus d'élèves qui fument de la cigarette." "Ça commence par la puff et ça finit par la clope", lance aussi Joanna, lycéenne. "Parfois, ça alterne les deux. C'est pour ça que même s'ils l'interdisent, ça reste dangereux. Tous ceux qui ont pris l'habitude de la puff iront vers les cigarettes. C'est encore pire !"

Surtout des fumeurs qui veulent arrêter

Pourtant, les buralistes assurent qu'ils ne vendent jamais ces produits aux mineurs, ce qu'interdit la loi . "Bien souvent, ce sont des gens qui veulent arrêter de fumer qui les achètent. Donc ils ont déjà l'habitude de la cigarette", assure Céline, qui travaille dans un bureau de tabac près de la gare de Metz. "Après, ça peut arriver que des jeunes qui partent en soirée viennent acheter des puffs. Ce sera peut-être pour accompagner ceux qui fument, pour un peu plus de fun. Mais franchement, je n'en ai pas tant que ça."

Les puffs sont vendues de manière très accessible dans de nombreux bureaux de tabac à Metz. © Radio France - Bastien Munch

Pour ne rien arranger, les puffs sont très polluantes . Elles sont fabriquées avec des batteries en lithium, qui se retrouvent souvent dans la nature. Pour la recycler, il faut la déposer dans le bac des petits électroménagers à la déchetterie.