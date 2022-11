Mois sans tabac en Pays de la Loire : "Cette fois c'est la bonne !", confie un ex-fumeur

"Vous n’étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour arrêter". Voilà le slogan du mois sans tabac, 7e édition, qui a commencé il y a quelques jours, le 1er novembre. Ce défi, ne pas fumer pendant au moins trente jours. L'Objectif du Mois sans tabac est de motiver les fumeurs en comptant sur la dynamique de groupe, notamment via les réseaux sociaux.

"Pour l'instant, ça va..."

Théo se lance le défi du Mois sans tabac pour la deuxième fois. A 26 ans, il a fumé ses premières cigarettes à l'adolescence, au départ comme beaucoup, pour faire comme les copains. Ces derniers mois, il en fumait une dizaine par jours. "Mais cette fois c'est la bonne !", lance le Nantais qui a écrasé sa dernière cigarette il y a quelques jours. "Pour l'instant, ça va... Il faut que j'aille m'inscrire au sport pour pouvoir évacuer !", sourit-il.

L'année dernière, Théo avait tenu plus de six mois sans allumer une cigarette, grâce au Mois sans tabac. Mais un soir avec des amis, il se laisse de nouveau tenter. "Une cigarette, deux cigarettes, trois cigarettes... Et puis après tu recommences à fumer !" Aujourd'hui, le jeune homme se dit déterminé à arrêter de fumer pour préserver sa santé. Mais s'il a attendu le Mois sans tabac, c'est parce qu'il est beaucoup plus facile pour lui de relever le défi en groupe. "Tu n'es pas tout seul, tu te sens accompagné. Il y a plein de gens, avec des parcours différents. C'est ça qui est motivant", souligne Théo.

Plus de 1.400 inscrits sur Facebook

Dans les Pays de La Loire, plus de 1.400 personnes sont inscrites sur le groupe d'entraide pour arrêter de fumer sur Facebook . "On va vraiment solliciter cette bienveillance des autres pour ne pas être tenté et éviter de craquer. Les gens sont très soutenant, félicitent, encouragent et surtout disent aux gens de ne pas se blesser si jamais il y a eu de nouveau une reprise du tabac, et de croire en eux.", remarque Valérie Guitet, ambassadrice du Mois sans tabac dans les Pays de la Loire. Et même si on craque, les chiffres le montrent : arrêter de fumer pendant un mois multiplie par cinq les chances d'arrêt définitif.

Depuis 2016, près de 67.000 personnes se sont inscrites sur le site Mois sans tabac en Pays de la Loire, la deuxième région la moins fumeuse de France : 23% de fumeurs quotidiens contre 27% pour la moyenne nationale.

Une émission sur France Bleu

"Respire, la soirée Mois sans tabac" , une émission avec de nombreux artistes sera diffusée sur France Bleu le samedi 12 novembre à 19 heures. Parmi les artistes présents : Patrick Bruel, Garou, Tété, Camille Lellouche, Suzane, Gauvain Sers, Mickey 3D, Louise Attaque, Ycare.