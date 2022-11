Mois sans tabac : La Corse parmi les régions où l’on fume le plus ?

Le sujet est important dans l’île qui compte parmi les régions françaises où l'on fume le plus et où le cancer du poumon est, chaque année, la cause de 250 décès, selon le professeur Christophe Doddoli qui indique par ailleurs que la maladie est d’ailleurs devenue celle qui tue le plus les femmes devant le cancer du sein ou de l'utérus.

Le mois sans tabac permet de sensibiliser et d'évoquer les bienfaits de l'arrêt du tabac. Sur son lieu de travail, Jean Pascal ne prend plus de pause cigarette. Le jeune homme de 25 ans a arrêté de fumer il y a 5 ans déjà et cela a été salutaire à bien des égards. « Quand j’ai arrêté de fumer, c’est au même où j’ai repris le sport et, en fait, je me suis rendu compte que mes capacités respiratoires étaient décuplées » explique le jeune homme. « Je pouvais refaire plusieurs kilomètres en courant. J’ai eu aussi, moins d’anxiété, moins d’agressivité, j’étais plus détendu. Mon sommeil était plus réparateur. Et puis bien évidement j’ai fait des économies ».

« Tenter de dénormaliser le tabac »

Si certains n'attendent pas le mois sans tabac pour arrêter de fumer, ce dispositif regroupe chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes à travers la France.

Pour Angélique Baudin, coordinatrice du pôle régional de prévention et d'addiction, « il s’agit d’une grande campagne de communication. Après les différentes actions que l’on mène, il y a des personnes qui viennent directement au centre où l’on travaille à créer des environnements favorables pour éviter les premières consommations ou pour tenter de dénormaliser le tabac ». Lors du mois sans tabac, une cinquantaine d'actions sont réalisées sur l'ensemble du territoire insulaire pour accompagner les fumeurs.

« L’important c’est pas la méthode, c’est l’arrêt »

« Pour arrêter de fumer, il faut en avoir envie » lance Christian Sain, tabacologue-addictologue à Bastia . « Il faut être bien motivé et ne pas hésiter à se faire aider par des professionnels de santé ».

La ligue contre le cancer de Haute-Corse a programmé, pour ce faire, 6 journées de sensibilisation aux méfaits du tabac et aux méthodes de sevrage*.

« Parmi les méthodes validées scientifiquement, celles relatives à la substitution nicotinique, avec deux médicaments à prescription médicale, à savoir Champix® et Zyban® » ajoute Christian Sain. « Vous avez également d’autres méthodes non validées scientifiquement, qui sont l’hypnose, le laser, l’acuponcture ou encore la mésothérapie. L’important c’est pas la méthode, c’est l’arrêt ».

*Vendredi 4 novembre au Leclerc de Ghisonaccia, Lundi 7 novembre au Leclerc de Folelli, Jeudi 10 novembre au Leroy Merlin de Furiani, Lundi 14 novembre Casino de Corte, Lundi 21 novembre au Leclerc de l’Île-Rousse, Lundi 28 novembre au Super U de Calvi.

