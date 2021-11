Mois sans tabac: "On se sent coupable quand on grille sa cigarette" confie une Tourangelle

"Je regrette un peu d'avoir replongé, j'étais bien partie" confie Florence, 59 ans, dont quatre décennies à fumer environ un paquet de cigarillos par jour. Cette habitante de Monts, en Indre-et-Loire, a accepté de livrer son témoignage à France Bleu Touraine pour le Mois sans tabac, lancé le 1er novembre. Florence évoque la difficulté à arrêter ce geste devenu réflexe. "Je suis toute seule, je vis seule, j'ai beaucoup de mal. Parfois, je craque. J'en fume deux ou trois par jour, c'est déjà trop. Il doit me rester 30% de poumons, je sais que je joue avec le feu. Et il y a le coût, aussi."

Pourtant, Florence avait récemment réussi à arrêter de fumer, alors qu'elle se séparait d'un conjoint violent. "Au moment où on est le moins bien, c'est là qu'il faut arrêter, c'est ce que m'a dit ma petite soeur" raconte la quinquagénaire. "Je pense que le fait de me séparer de ce conjoint m'a aidée. Parce que fumer la cigarette, c'était un moment tous les deux, on descendait. Je n'en avais plus envie." Elle cesse de fumer ses cigarillos, associés à ce conjoint et à "l'odeur de tabac froid" de l'appartement. Et tient bon, jusqu'en mai 2021.

"Le pneumologue m'avait dit, au moindre choc émotionnel, méfiez-vous, vous pouvez rechuter" poursuit Florence. Ce choc a été l'hospitalisation de son père, 92 ans, en mai dernier. "L'hôpital nous contacte en nous disant de nous attendre au pire, qu'il vit ses dernières heures (...) Il me restait deux, trois cigarillos dans une boîte et quand j'ai eu ce coup de téléphone, le soir, très tard, j'ai pris les cigarillos et c'est reparti." Le père de Florence s'en est finalement sorti. Sa situation étant désormais stable, la quinquagénaire s'est lancée, à nouveau, ce grand défi: arrêter de fumer, avant la fin de l'année.

Si arrêter de fumer s'était révélé plus aisé que prévu la première fois, ce second défi est bien plus complexe pour Florence, que les patchs de nicotine n'aident pas. "Ils ne coupent pas l'envie. Si je ne me sens pas bien, si je m'ennuie, je vais fumer un peu. On se dit que le tabac, c'est une petite évasion. C'est très dur" admet Florence. "On a des noeuds à l'estomac. On se sent coupable quand on grille sa cigarette, on se dit 'mince, on n'est même pas bon à arrêter.' C'est ce que je ressens."

Pour éviter la cigarette, Florence boit beaucoup d'eau, de la pétillante aussi, pour le plaisir des papilles. Elle fait du sport avec un cabinet de kinés spécialisés. "Des fois, un peu de chocolat, ça fait du bien au moral. Mais pas trop, parce que prendre des kilos, c'est encore autre chose!" sourit-elle. "Il faut que je me mette dans l'idée qu'il faut arrêter. C'est un poison, je sais pertinemment que si je continue, je mourrais étouffée. Et j'ai pas envie."

52.000 personnes sont inscrites pour la 6e édition du Mois sans tabac sur la plateforme de Santé publique France. Le site internet Tabac info service ou le numéro 39 89 sont là pour vous aider.