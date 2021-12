Moisissures, humidité… l’enfer de plusieurs locataires du quartier du Belvédère à Talant

Quand la vie en appartement devient un enfer pour une bonne cinquantaine de locataires de la résidence Rétisseys du quartier du Belvédère à Talant, près de Dijon !

En cause, des gros problèmes d'isolation thermique. Des appartements mal isolés qui provoquent d’importantes variations de température, et une humidité insupportable pour les locataires.

Au 8e et dernier étage de l’immeuble, Marine Glaunig, une habitante s’épuise pour trouver une solution. Si la situation était déjà difficile depuis 2 ans, elle s’est aggravée à l’automne dernier, avec des travaux non terminés et des câbles arrachés sur le système de ventilation (VMC) situé au-dessus de leur appartement, sur le toit de l’immeuble.

“Comme les tuyaux sont coupés à l'extérieur, de l’air frais rentre par la bouche de ma VMC” déplore cette habitante, qui vit avec son compagnon et sa fille de 3 ans. La chambre de sa fille n’est d’ailleurs plus habitable à cause "des champignons" et de "la moisissure" qui s’étale sur les murs. Des traces de moisissure également sur le mur de la cuisine ou de la salle de bains. L’humidité est si forte que Marine Glaunig parle de problèmes de santé, en voyant son médecin "plusieurs fois par mois pour des bronchites."

Des traces d'humidité constatées notamment dans la salle de bains © Radio France - Alexandre Lepère

Des trous causés par l'humidité dans la chambre de la fille de Marine Glaunig © Radio France - Alexandre Lepère

Environ une cinquantaine de locataires concernés par des problèmes d'isolation

Isolée, Marine Glaunig explique pourtant téléphoner régulièrement au bailleur CDC Habitat.

“A chaque fois que j’appelle le bailleur, je n’ai pas de réponse.” Sauf cette fois, où l’expert mandaté par le bailleur lui répond “je m’attendais à pire”, en parlant de ses problèmes d'isolation.

Résultat, la saison hivernale aggrave la situation, avec la baisse des températures. Amandine Pierre, une autre habitante d’un appartement de la résidence Rétisseys parle également de problèmes de santé pour ses enfants.

Amandine Pierre, locataire en colère : "mes enfants sont tout le temps malades" Copier

Elle déplore de son côté des problèmes de chauffage, à cause de la température de l’appartement qui pointe "parfois à 14 degrés." Autre problème, un souci sur son cumul d’eau. Une fuite qui ne sera pas réparée avant les travaux de rénovation du bailleur. Au total, une cinquantaine de locataires serait concernée par des problèmes identiques. Même si "certains n’osent pas parler." déplore Marine Glaunig.

Marine Glaunig et Amadine Pierre comptent bien faire respecter leurs droits à vivre dans un habitat décent © Radio France - Alexandre Lepère

Les locataires en colère s'estiment également abandonnés par la mairie de Talant et CDC Habitat. Le bailleur qui promet que l'isolation des appartements sera entièrement refaite... d'ici la fin de l'année 2023 ! France Bleu Bourgogne a tenté de joindre sans succès la direction du bailleur CDC Habitat pour une demande d'interview audio. Le bailleur précise quand même que _"des travaux de rénovation auront bien lieu"_dès l'année 2022.