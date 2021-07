Mölkky, paintball, pétanque au menu du stage de cohésion du Stade lavallois à Echologia

Des joueurs de foot qui s'essayent au mölkky, ce jeu de quilles finlandais, des parties de pétanque lors des temps libres ou encore une séance de paintball jeudi. Pendant trois jours et trois nuits, les joueurs et le staff du Stade lavallois sont en stage de cohésion sur le site Echologia près de Laval.

Lors de la partie de paintball par exemple, les footballeurs se sont amusés comme des gamins. Cela créé des liens estime le défenseur Pierrick Cros : "ça aide, il y a des petits contentieux à régler ! On a pris du plaisir, on a bien rigolé, c'était l'essentiel. Et puis, on s'est un peu lâché donc c'était vraiment bon enfant."

Pour créer une vraie cohésion et apprendre à mieux se connaître, il y a un truc essentiel explique le nouveau milieu de terrain, Jimmy Roye : "éviter le maximum possible d'être sur les téléphones portables, on a essayé de ne pas y toucher. Et puis, vivre ensemble au maximum, les stages servent à cela. Manger ensemble, dîner ensemble, dormir ensemble, il n'y a que comme ça que l'on peut créer une vie de groupe et très honnêtement, cela se passe plutôt pas mal pour le moment."

La fameuse cohésion de groupe sera importante au cours de la saison selon le Lavallois, Kévin Perrot : "c'est ce qui va nous servir dans la saison, dans les très bons moments, mais aussi dans les mauvais moments, j'espère le moins possible. Mais c'est fait pour ça justement. Je trouve que ces stages sont très importants car cela permet de passer des bons moments ensemble. On le voit bien depuis mardi, il y a une très bonne ambiance. Il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler, pour bien s'amuser donc c'est vraiment chouette."

Les joueurs du Stade lavallois retrouveront le terrain la semaine prochaine, après un week-end de repos. Reprise de la compétition le vendredi 6 août.