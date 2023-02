Moments d'échanges avec les policiers en plein coeur du bois de l'Ubac à Carpentras

Pour la troisième fois, les policiers bénévoles de l'opération Prox Raid Aventure se sont mobilisés à Carpentras. Après le Pous du Plan et les Amandiers, cette fois-ci c'est au "City Stade du Bois de l'Ubac" qu'ils ont posé leurs stands. Un endroit squatté depuis plus d'un an par les trafiquants de drogues.

Moments d'échanges entre policiers et jeunes à Carpentras © Radio France - David Dauba

Au programme : activités ludiques et sportives, mais aussi et surtout des échanges destinées à balayer les idées reçues et mieux faire comprendre le métier. Une simple opération de communication ? "Pas uniquement" répond Cécile Diot. "Elle permet de se réapproprier le quartier, mais aussi à créer du lien". "Les gens ont peur de composer le 17 parce qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent que l'appel n'est pas anonyme et ils ont peur d'être dénoncés. Ce genre d'opération permet de mieux expliquer notre méthode de travail" ajoute la commissaire de Carpentras. Pas d'évangélisme non plus de la part de Clotère Lodjro, gardien de la paix et coordinateur. "Quand on me pose des questions, il m'arrive de dire que parfois certains policiers font mal leur travail. C'est la vérité". Fort du succès de cette opération, de nouvelles dates sont déjà prévues en avril et en juin.