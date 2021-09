"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 1 : 10h17, Toulouse soufflée

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, à l'occasion des 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Premier épisode, l'explosion, à 10h17.

C'est une heure que personne n'a oubliée à Toulouse. Comme si les aiguilles s'étaient arrêtées. 10h17, c'est AZF. Ce vendredi 21 septembre 2001, il fait beau à Toulouse. Les uns sont au travail, d'autres en voiture, d'autres encore font les courses ou le ménage, les enfants sont en classe. 10h17, la vie s'arrête à Toulouse.

Ce "blast", ce souffle est ressenti par beaucoup. Pas tous étrangement, les communes au nord de la ville par exemple, certains continueront leur journée presque comme si de rien n'était. Ailleurs, un tremblement de terre, une ville morte, une ambiance de film, une impression de fin du monde.

"Je me souviens d'un flash, un éblouissement, un gros projecteur face à moi. Le temps que je revienne à moi, le décor avait changé, tout avait changé. Il n'y avait plus de bruit." - Eric

Lionel, Florence, Marine et Bouziane, des centaines de Toulousains ont témoigné au micro de France Bleu Occitanie. © Radio France - Sandrine Morin / Jeanne-Marie Marco / Marion Aquilina

Un nuage s'élève au-dessus de l'usine AZF au sud de Toulouse, et une forte odeur d'ammoniaque se répand dans la ville. Tous cherchent à se mettre à l'abri, c'est l'instinct de survie.

"J'ai attrapé mon enfant, on s'est cachés dans un placard. Tout est arrivé en même temps, ciel orange, les murs qui tremblent, le bruit sourd." - Fabienne

La folie s'empare de la ville, tout le monde pense que l'explosion a eu lieu à côté de lui. On ignore alors que Toulouse vient de connaître la plus grande catastrophe industrielle de l'après-guerre en France, que 31 personnes ont péri et 22.000 autres sont blessées.

Un podcast réalisé par Marion Aquilina, Pierre Bouillin, Jeanne Marie Marco et Sandrine Morin.