"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 2 : 10h18, Toulousains, où êtes-vous ?

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 2, la minute qui a suivi l'explosion, une obsession, retrouver les siens.

Une minute après l'explosion. 10h18, ce vendredi 21 septembre 2021. Toulouse vient de subir une énorme explosion, ressentie à des dizaines de kilomètres aux environs, surrour au sud et à l'ouest. Le ciel s'est assombri, cette couleur jaune-orange dont beaucoup se souviennent. Il flotte dans l'air une odeur étrange. L'usine AZF n'est plus, mais personne ne le sait encore. Avant même de comprendre ce qu'il s'est passé, parfois blessés, des centaines de milliers de Toulousains se relèvent et se mettent à la recherche de leurs proches.

ÉCOUTEZ - "Mon AZF Histoires de Toulousains" : épisode 2 Copier

Trouver, savoir. Où est ma mère, mon mari, ma fille, mon frère ? Comment vont-ils ? Comment puis-je les rejoindre ? La rocade toulousaine s'est arrêtée. La course pour se retrouver commence.

"Mes parents habitaient à 600 mètres à vol d'oiseau d'AZF. J'ai pu les retrouver. Mon père était allongé dans les combles, désemparé. Je ne l'avais jamais vu comme ça." - Yves, la Roseraie

Les enfants, trouver les enfants. 120 écoles, collèges et lycées sont touchés. Les élèves sont généralement confinés, les grilles fermées. Mais certains, parmi les adolescents, ont quitté les établissements avant d'être rassemblés. Pour les enseignants comme pour les parents, c'est la panique. "Ça n'a pas été très bien organisé au rectorat, les lignes téléphoniques ne marchaient plus. Et à l'époque, nous connaissions mal les plans de mise en sécurité en cas de risque majeur", concède Nicole Belloubet, rectrice de l'académie de Toulouse en 2001.

Mérédith, Robert, Yves et Patricia se souviennent de leur 21 septembre 2001. © Radio France - Sandrine Morin / Marion Aquilina / Jeanne-Marie Marco

Le 21 septembre au soir, la grande majorité des Toulousains ont retrouvé les leurs, parfois tard le soir, à des centaines de kilomètres. À la gare Matabiau, c'est la foire d'empoigne.

"J'arrive à la gare pour fuir Toulouse, on était les uns sur les autres dans le train. En arrivant à Sète, j'ai retrouvé mon mari. On s'est écroulés tous les deux. J'ai vu dans son regard qu'il pensait m'avoir perdue. - Carmen, Saint-Alban

Certains ne se retrouveront jamais. Ce jour-là, on dénombre 29 morts. Deux autres victimes viendront alourdir ce dramatique bilan.

"Mon AZF, histoires de Toulousains", un podcast à écouter sur francebleu.fr et sur France Bleu Occitanie à 7h45 et 17h45 du 6 au 21 septembre.

Un podcast réalisé par Marion Aquilina, Pierre Bouillin, Jeanne Marie Marco et Sandrine Morin.