"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 3 : l'usine symbole qui a brisé Toulouse

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 3, AZF, l'ONIA, à la fois respectée et crainte, une histoire toulousaine.

Dans la bouche de nombreux Toulousains, AZF, c'est encore l'ONIA. L'usine a changé de nom en 1990, mais l'ONIA est restée dans les têtes. C'est elle qui a nourri Toulouse, avant de la meurtrir.

C'est l'Etat qui a décidé en 1924 de l'implantation à Toulouse de l'Office national industriel de l'azote (ONIA). Elle produit des engrais chimiques avant de se diversifier. C'est une belle entreprise florissante qui compte jusqu'à 3.000 employés à Toulouse dans les années 1960. "On avait forcément un oncle, un cousin, un ami qui travaillait à l'ONIA. Il y avait du boulot, on y entrait facilement. On en était fiers", résume Robert, un habitant du quartier Saint-Cyprien. C'est la première entreprise toulousaine à disposer d'ordinateurs.

"Les gens âgés disaient "vous verrez un jour, ça va péter". lls avaient raison. Pourtant, on ne s'est pas méfiés. L'usine était là." - Patricia, la Ramée

Jean-Louis, Claude, Martine et l'auteur Bertrand Vayssière nous parlent de l'ONIA. © Radio France - Sandrine Morin / Jeanne-Marie Marco / Marion Aquilina

L'usine est classée "Seveso 2", seuil haut de risque d'accident majeur. Le nitrate d'ammonium est la matière la plus dangereuse traitée par AZF. 300 tonnes ont explosé ce 21 septembre 2001.

"C'est un sentiment ambivalent, une forme de deuil. On a perdu une industrie qui a nourri des familles pendant très longtemps." - Martine Croquette travaillait à l'INP Rangueil et aujourd'hui conseillère départementale

Le 28 novembre 2004, la dernière cheminée d'AZF tombe et laisse un cratère de cinq mètres de profondeur. Aujourd'hui, sur le site AZF, on trouve l'Oncopole, l'institut de recherche Pierre-Fabre mais aussi plus récemment un immense parc photovoltaïque. Deux hectares sont encore sous scellés, inaccessibles au public.

