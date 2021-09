"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 4 : la ville rose cassée

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 4, Toulouse brisée en mille morceaux. Les dommages matériels sont considérables.

Dans la tête des Toulousains souvent AZF, c'est le bruit des vitres brisées, le verre qui s'écrase au sol, plusieurs heures encore après l'explosion. Ces dizaines de milliers de fenêtres qui ont volé en éclats, blessant au passage de nombreuses personnes.

En ville, à plusieurs kilomètres pourtant de l'usine, les vitrines ont éclaté. "Ces bouts de verre, partout, décrit Françoise alors en plein centre-ville au moment de l'explosion. Je les entends encore, 20 ans après, ces bruits de verre que les gens ramassait". Ailleurs, le silence.

"Je me trouvais rue Alsace (NDLR : Alsace-Lorraine, le plus long axe commercial de Toulouse). Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue déserte, pas une âme qui vive." - François