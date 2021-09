"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 6 : les Toulousains abîmés

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 6, les corps meurtris, notamment ces dégâts auditifs irréversibles.

31. Un chiffre facile à retenir en Haute-Garonne. AZF et ses 31 morts, 22 dans l'usine, 9 à l'extérieur. Mais personne n'a retenu le chiffre précis des blessés, les historiens peinent à s'accorder sur un chiffre officiel. Il se compte en milliers, bien sûr. Il est difficile à établir précisément, beaucoup n'ont pas été soignés dès les premières heures. Il y a les impressionnantes blessures liées aux éclats de verre, mais aussi moins visibles et plus pérennes, les dégâts causés sur l'appareil auditif, qui feront de Toulouse, la "ville sourde".

Michel, pilote d'hélicoptère au Samu 31 en 2001 devait finir sa garde à midi ce 21 septembre. Il continuera sa vacation jusqu'à 20h à la cellule de crise de l'hôpital. Il se souvient qu'en rentrant chez lui ce soir-là, le bilan était de 28 morts et 2.800 blessés. Le nombre de victimes n'a cessé de grandir, jusqu'à 8.000 comptabilisées en 2007. Une personne sur quatre dans le périmètre de l'usine a été blessée.

"J'étais au feu rouge, à 50 mètres du cratère d'AZF quand il y a eu cette énorme détonation qui a fait exploser la voiture. Le toit est descendu à hauteur des portières. J'étais défigurée et le blast m'a abîmé l'audition." - Patricia, en arrêt-maladie pendant trois mois et demi

La moitié des blessés souffre en effet de problèmes d'audition, ces fameux acouphènes. Certains dégâts sont irréparables. "Ce sont des blessures de guerre parfois, des surdités définitives, des acouphènes oui mais aussi des vertiges, des pertes auditives et des appareillages. Cela impacte toute une vie durant", explique le Dr Jean-Philippe Durrieu, chirurgien-ORL à la clinique Ambroise-Paré.

Un podcast réalisé par Marion Aquilina, Pierre Bouillin, Jeanne Marie Marco et Sandrine Morin.