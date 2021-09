"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 7 : nos blessures invisibles

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 7, les blessures invisibles, ce traumatisme qui hante encore les âmes.

Les troubles du stress post-traumatiques. Ils sont des dizaines de milliers à en avoir souffert après l'explosion d'AZF. Revivre l'explosion, la peur, la panique, la souffrance. Le statut de victime d'AZF a fini par être élargi, justement pour comprendre ces blessures de l'âmes, dont certaines ne guériront pas.

ECOUTEZ - " Mon AZF Histoires de Toulousains" : épisode 7 Copier

Tzetza était dans son jardin, avec son chien quand elle a entendu la déflagration. Et depuis, le 21 septembre est une date gravée dans sa mémoire, comme l'anniversaire de la mort d'un proche. "Chaque fois que j'y pense, j'ai des larmes qui me viennent. Ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un proche ce jour-là. Mais c'est un peu ça, après tout on vit ensemble à Toulouse".D'autres sont plus atteints encore, les larmes n'ont pas suffi à exfiltrer leurs angoisses. Cela se traduit par une souffrance morale ou des complications physiques qui handicapent la vie sociale, professionnelle, etc.

"Depuis AZF, avec ma femme, nous n'avons plus pu faire l'amour. Ni même nous caresser, nous embrasser, nous tenir dans les bras. Cela vous accompagne jusqu'à la fin, ça." — Guy

30% des femmes et 13% des hommes vivant près de l'usine ont déclaré prendre des somnifères, des anxiolytiques ou des antidépresseurs depuis l'explosion selon l'Institut de veille sanitaire.

Guy, Christian, Tzetza et le psychologue hospitalier Alain Penin ont accepté de témoigner. © Radio France - JM Marco / S. Morin / T. Bordas (Maxppp)

"J'ai vu beaucoup de médecins spécialisés dans le stress post-traumatique ou les troubles du sommeil. Je crois qu'on ne pourra pas me guérir, juste m'aider à supporter le quotidien." — Eric travaillait route d'Espagne

Les experts psychiatres et psychologues mobilisés à Toulouse ont notamment travaillé sur la méthode de la désensibilisation par imagination. Méthode qui consiste à apprendre à se détendre, en revivant une situation anxiogène jusqu'à ce que l'anxiété décroisse.

Un podcast réalisé par Marion Aquilina, Pierre Bouillin, Jeanne Marie Marco et Sandrine Morin.