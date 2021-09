"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 8 : être reconnu victime

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 8, le combat parfois d'une vie, celui d'être reconnu victime.

L'explosion de l'usine AZF le 21 septembre 2001 à Toulouse a coûté la vie à 31 personnes et fait 22.000 victimes. La plupart des dossiers d'indemnisations ont été réglés à l'amiable avec Total. Le ministère de la Justice a mis en place un comité national de suivi des victimes pour n'oublier personne. Il a permis d'indemniser les pertes matérielles, les traumatismes physiques et psychologiques. Au total, 2,3 milliards d'euros ont été versés à ces milliers de victimes.

Certaines victimes considèrent avoir touché des sommes dérisoires eu égard aux conséquences du préjudice subi. D'autres, et c'est le combat de leur vie, se battent toujours pour être reconnu victime. Alain était au travail quand l'usine a explosé, à un peu plus de trois kilomètres de l'épicentre et il a été touché. Il souffre d'acouphènes permanents et n'a pas réussi à se faire indemniser : "On a été obligé de passer une expertise, à nos frais, d'ailleurs c'était une honte 900 euros pour ce qu'on a eu, lamentable. Elle [l'experte] a pris tous les faits en disant qu'il y avait cause à effet [...] en expertise retour on m'a dit vous avez 99% de chances d'avoir été victime d'AZF mais il reste 1% donc il n'y a pas de cause à effet."

Pauline Miranda, Maître Soulez Lariviere et Guy ont participé à cet épisode © Maxppp - FBO et Thomas PADILLA (maxppp)

"Pourquoi moi ils m'ont reconnu victime invisible ? Moi ce qui comptait c'était de vieillir normalement". — Alain

Pauline Miranda a perdu l'usage d'une de ses oreilles dans l'explosion et depuis elle a fait de l'accompagnement des victimes le combat de sa vie, elle préside l'Association des sinistrés du 21 septembre 2001. "C'est dur de pouvoir dire non à des victimes, non vous ne serez pas indemnisés, c'est très dur. Encore récemment j'ai du me chamailler avec l'avocat de Total, pour 3.000 euros on joue à l'épicier alors que la personne n'a pas demandé à être victime, elle n'a pas demandé à subir tous ces dégâts. 3.000 euros c'est quoi pour Total ? une petite brindille dans un océan. Dans tous les cas Total ne pense pas totalement aux victimes, les victimes sont mises sur le bord de la route."

"Il y a eu 0.1% de procès sur les indemnisations, vous voyez ce que ça veut dire ? c'est minuscule." — Maître Daniel Soulez Larivière

Maître Daniel Soulez Larivière a défendu Serge Bichelin, le directeur de l'usine AZF, ainsi que la société Grande Paroisse, filiale du groupe Total. Il assure que l'industriel a assumé ses responsabilités : "Toutes les victimes ont été indemnisées, tout reste ouvert pour celles qui auraient des aggravations de préjudice et il y a eu 0.1% de procès sur les indemnisations, vous voyez ce que ça veut dire ? c'est minuscule. Les premiers quinze jours, il y a eu un accord sous la demande du président du tribunal de Toulouse qui ne voulait pas judiciariser tout ça, pour trouver une solution alternative qu'on a trouvée en accord avec tout le monde, président du tribunal, parquet, avocat de la défense et des parties civiles."

Un podcast réalisé par Marion Aquilina, Pierre Bouillin, Jeanne Marie Marco et Sandrine Morin.