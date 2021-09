"Mon AZF, histoires de Toulousains" épisode 9 : les Toulousains ensemble

"Mon AZF, histoires de Toulousains" est un podcast en 12 épisodes que France Bleu Occitanie vous propose du 6 au 21 septembre, pour les 20 ans de la plus grande catastrophe industrielle d'après-guerre en France. Episode 9, les Toulousains solidaires après l'explosion.

Dès le lendemain de l'explosion de l'usine AZF, une véritable solidarité s'est mise en place dans la ville. Il a fallu se consoler, se soutenir et réparer tant bien que mal les dégâts matériels dans les logements notamment. Quand l'Onia a explosé, 30.000 foyers se sont retrouvés sans fenêtre, elles ont été soufflées.

Moktar était dans le quartier Empalot quand l'usine a été soufflée, il n'oubliera jamais cette journée : "J'habitais au 2e étage, il y avait pas mal de personnes âgées [...] ce jour-là, tout le monde a été solidaire. J'ai descendu le maximum de mamies parce que les ascenseurs ne fonctionnaient plus [...] les éloigner du bâtiment de peur qu'il s'écroule." Nasséra habitait le quartier Tabar en 2001, elle a aussi été marqué par cette solidarité : "Tout le monde a ramené un truc à manger pour les autres, pour les personnes âgées."

"Ce jour-là, tout le monde a été solidaire." — Moktar

Michel était au centre-ville de Toulouse quand l'usine a explosé, place Occitane. Il a tout de suite aidé ses voisins, avec un ami : "On a posé au moins une centaine de vitres chez des gens. On a vu des gens tristes, malheureux, il fallait empêcher que le vent rentre et on a eu des remerciements à leur manière, des petits bonbons, un petit gâteau". Très vite, la ville de Toulouse a mis en place des cellules d'aide dans les quartiers les plus sinistrés : Empalot, Papus, le Mirail. Dans ces cellules d’urgence on vient chercher de tout, de la nourriture, des meubles, des vêtements et des conseils. "On nous a pas abandonnés", témoigne Fabienne qui habitait quartier Empalot "j'étais épatée de voir comment tout s'est mis en place et aussi vite, c'était surtout l'échange et la solidarité."

Toulouse a touché toute la France, tout le pays a voulu aider les Toulousains. Plus de 8,5 millions d'euros de dons ont été collectés. Lionel, enseignant, a été marqué par cette générosité : "Dans le collège il y avait trois salles qui étaient remplies de vêtements qui ont été envoyés par énormément d'associations caritatives de toute la France au point qu'on ne savait même plus quoi en faire."

"M Toulouse a été une aventure dans l'aventure et quelque chose d'absolument extraordinaire." — Frédéric

Après la catastrophe d'AZF à Toulouse, Radio France a ouvert une radio d'urgence "M - Toulouse" pour venir en aide aux sinistrés. Frédéric s'en souvient bien : "J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait le service public à la radio, cette radio provisoire qui a duré très peu de temps, quatre mois je crois, dans laquelle nous nous sommes tous rencontrés. Les "vilains" de Total comme les gentils de l'association des sinistrés, Nougaro, Magyd Cherfi, les politiques. M Toulouse a été une aventure dans l'aventure et quelque chose d'absolument extraordinaire."

