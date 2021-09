"Podcast Mon AZF" : les Toulousains racontent leurs souvenirs à France Bleu Occitanie

Le 21 septembre prochain, Toulouse va célébrer les vingt ans de la catastrophe d'AZF, cet accident industriel qui a causé la mort de 31 personnes, et fait plus de 8 000 blessés, 22 000 si on prend en compte les traumatismes physiques liés à l'audition. AZF a aussi causé des traumatismes qui sont encore très vivants dans les esprits des habitants.

France Bleu Occitanie propose donc à partir de ce lundi 6 septembre un podcast événement, "Mon AZF : histoires de Toulousains". En mai et juin dernier, nous sommes allés à la rencontre de tous les Toulousains, depuis la route d'Espagne jusqu'à Balma-Gramont, en passant par Rangueil, Bagatelle et le Capitole, pour leur demander leurs souvenirs d'AZF.

Au total, nous avons recueilli plus de 100 témoignages, souvent émouvants. Souvent aussi, nous avons rencontré des personnes qui n'avaient jamais osé parler de leur traumatisme, comme Philippe ce père de famille qui était au travail aux Pradettes et qui se reproche encore aujourd'hui de ne pas être allé assez vite chercher son fils à l'école. Christian, lui, habitant de la rue d'Aix, prend "encore aujourd'hui deux petits cachets tous les jours (...) Oui c'est AZF..."

C'est pour donner la parole à tous ces témoins anonymes, qui n'ont pas été entendus ou presque depuis vingt ans, que France Bleu s'est mobilisé depuis six mois. Les sociologues toulousains reconnaissent que le travail de recherche sur ce traumatisme collectif reste à faire.

Magyd Cherfi, la voix de Mon AZF

Magyd Cherfi, l'ancien Zebda, a accepté de prêter sa voix à cette série. Son accent incarne Toulouse et il nous guide, à travers douze épisodes thématisés (voir ci-dessous la liste) entre Patricia, Robert, Bouziane, Fabienne Yves et les autres.

Dans certains épisodes, on entend aussi les témoignages de personnalités ou spécialistes, comme Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice, rectrice d'académie de Toulouse en 2001. Elle avait dû gérer la question des enfants confinés dans les écoles.

Pour Pierre Galibert, le directeur de France Bleu Occitanie, il était impératif de se mobiliser sur cet anniversaire : "« On se souvient tous où on était le jour d’AZF, explique-t-il, tous les Toulousains se souviennent de leur 21 septembre parce qu’ils ont été victimes, parce qu’ils ont vécu la scène, parce qu’ils ont entendu l’explosion, découvert ensuite l’étendue des dégâts, parce qu’ils ont eu peur pour des proches...C’est un souvenir marquant aussi pour tous les Français, de par la gravité de la catastrophe - la plus grosse catastrophe industrielle de l’après-guerre en France-, et aussi parce qu’elle est survenue dix jours après l’attentat des Twin Towers. Le directeur de France Bleu fait aussi référence à M'Toulouse, la radio provisoire et de solidarité que Radio France avait lancé à l'époque pour aider les sinistrés, pendant cinq mois.

Le podcast sera donc à retrouver dès lundi 6 septembre sur francebleu.fr, et les applis France Bleu et Radio France.

La liste des épisodes et leur date de diffusion sur l'antenne (7h45 et 17h45 sur France Bleu Occitanie)

EPISODE 1 | 6 septembre : « 10h17 : Toulouse soufflée »

Le 21 septembre 2021, il fait beau sur la ville rose. La journée commence sous le ciel bleu et la douceur automnale du sud-ouest. L’explosion des 300 tonnes de nitrate d’ammonium, sur les bords de la Garonne, est entendue à 80 kms à la ronde. Elle fait 31 morts, 22 000 blessés.

EPISODE 2 | 7 septembre : « 10h18 : Toulousains, où êtes-vous ? »

Quelques minutes après l’explosion…l’obsession est la même pour tous les Toulousains : retrouver ses proches ! Pour les parents, il faut d’abord retrouver les enfants, les mettre en sécurité, savoir s’ils n’ont pas été blessés. Mission difficile au milieu de la panique et des embouteillages…Pendant plusieurs heures, les lignes téléphoniques sont coupées dans toute la ville.

EPISODE 3 | 8 septembre : « L’usine symbole qui a brisé Toulouse »

AZF…Très peu de Toulousains connaissent la signification de ces trois lettres (Azote Fertilisant) avant le 21 septembre. C’est le pôle chimique de l’ONIA, route de Narbonne. Ce mom là, tout le monde ou presque le connait. Le site de production d’engrais, une ville dans la ville, fait la richesse et la fierté de Toulouse depuis un siècle…Le 21 septembre, il lui explose au visage.

EPISODE 4 | 9 septembre : « La ville rose cassée »

Il y a l’image symbole de la cheminée d’AZF au milieu des gravats. Il y a l’image des voitures arrêtées net et compressées par le souffle sur le périphérique. Mais les dégâts, chiffrés à environ deux milliards d’euros, sont visibles dans toute la ville rose. La salle de concert du Bikini est complètement détruite.

EPISODE 5 | 10 septembre : « La rumeur continue »

Dix jours exactement après le Word Trade Center de New York, la piste de l’attentat prend logiquement le dessus. Pourtant, quelques heures seulement après l’explosion, la justice parle d’accident industriel. D’autres pistes, malgré 20 années passées, sont toujours discutées, alimentées par une littérature qui démontre surtout que la plaie d’AZF n’est pas refermée.

EPISODE 6 | 13 septembre : « Les Toulousains abîmés »

Blessures physiques, acouphènes…22 000 personnes sont touchées, plus ou moins gravement, par l’accident industriel. L’hôpital psychiatrique Marchand, voisin du site et endommagé, accueille les premières victimes. Vingt ans plus tard, des victimes continuent de se manifester auprès des associations.

EPISODE 7 | 14 septembre : « Nos blessures invisibles »

Vingt ans plus tard, de nombreux Toulousains souffrent encore de troubles du stress post-traumatique. Des centaines de psychologues et psychiatres ont été mobilisés mais ces blessures sont toujours là. Le blast de 10h17, l’attitude de chacun après le choc, la peur d’avoir perdu ses enfants, les dégâts sur sa maison…Aujourd’hui encore, beaucoup pleurent en évoquant ces souvenirs.

EPISODE 8 | 15 septembre : « Être reconnu victime »

Les experts des assurances passent de maison en maison. Certains Toulousains comprennent vite qu’il va falloir se battre pour obtenir les dédommagements espérés. Total met les moyens et par la voix de son avocat, se félicite que seules 0,01% des affaires aient fini en justice. Une représentante des victimes explique qu’elle joue encore « à l’épicier » face au groupe pétrolier.

EPISODE 9 | 16 septembre : « Les Toulousains ensemble »

Dans les heures, les jours et les mois qui suivent la catastrophe, la solidarité s’organise à Toulouse et en France. 30 000 foyers se retrouvent sans fenêtres. Il faut colmater avec du plastique, du carton, du bois et du scotch en attendant les réparations. Des millions d’euros de dons sont collectés. Radio France lance M’Toulouse, une radio éphémère qui va accompagner les sinistrés pendant quatre mois, sur le 98.7.

EPISODE 10 | 17 septembre : « L’interminable procès »

Il aura fallu presque vingt ans…Un marathon judiciaire de 18 ans et trois mois précisément, pour refermer le dossier judiciaire AZF, et déboucher sur une condamnation de la filiale de Total Grande Paroisse et de son directeur. Mais dans la ville, rares sont ceux qui connaissent cet épilogue. AZF marque un tournant de l’histoire humaine et urbaine de Toulouse mais aujourd’hui encore, la célébration de l’anniversaire se fait toujours en ordre dispersé.

EPISODE 11 | 20 septembre : « Raconter pour ne jamais oublier »

Ils sont nés dans les années 2 000, ils ont emménagé à Toulouse après 2001. Ils n’ont pas connu AZF mais l’ont vécu à la télé, en ont entendu parler dans leur quartier, dans leur famille, à l’école. La mémoire se transmet aujourd’hui sur les réseaux sociaux. AZF constitue un tournant de l’histoire contemporaine de Toulouse, la fin du règne du chimique, avant celui de l’aéronautique.

EPISODE 12 | 21 septembre : « Plus jamais ça »

Après l’urgence, les questions…AZF a au moins permis de mettre sur la table le sujet des sites industriels et chimiques dangereux. Une commission d’enquête parlementaire et une nouvelle loi sur les sites Seveso sont directement liées à cette explosion. Et pourtant, on assiste au drame de Lubrizol à Rouen (septembre 2019) puis de Beyrouth (août 2020). La catastrophe libanaise ressemble étrangement à celle de Toulouse.

"Mon AZF : histoires de Toulousains" : un podcast réalisé par Jeanne Marie Marco, Sandrine Morin, Marion Aquilina et Pierre Bouillin.