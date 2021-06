"Mon AZF" : France Bleu Occitanie à Empalot pour donner la parole aux Toulousains

Le 21 septembre 2001. Une date que les Toulousaines et Toulousains ne sont pas prêts d'oublier. Ce jour là, l'usine AZF a explosé. Trente-et-une personnes sont mortes dans la catastrophe, deux mille cinq cent ont été blessées. Vingt ans après, France Bleu Occitanie organise l'opération "Mon AZF : Histoires de Toulousains". Depuis un mois, un studio mobile aménagé dans une camionnette sillonne tous les mardis un quartier de Toulouse ou de l'agglomération. Le but est de recueillir la parole de ceux qui se souviennent de l'explosion.

Mardi 1er juin, le studio s'était installé devant le centre commercial Balma-Gramont, de 10h à 16h. Toute la journée, les volontaires se sont succédés pour témoigner. "On rencontre plein de personnalités différentes, attachantes, toutes avec leurs histoires, leurs peurs, leurs craintes, explique Gwendoline Guadagnini, responsable de la communication de France Bleu Occitanie. On a été amenés à rencontrer des personnes blessées dans l'explosion....Des personnes qui font des enquêtes sur cette explosion, qui continuent à chercher la vérité, 20 ans après."

L'importance de témoigner

Parmi ceux qui ont témoigné au micro de la journaliste Marion Aquilina, il y a Géraldine. Au moment de l'explosion, elle se trouvait en plein cours d'anglais, dans un lycée toulousain. "Je me souviens du bruit qui était assez choquant et que tous les élèves se sont arrêtés, raconte-t-elle. L'enseignante a commencé à paniquer, elle a regardé le ciel et elle nous a dit que c'était un avion qui venait de passer le mur du son". À ce moment-là, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, et elle redoutait le pire. "Il y avait le souvenir des attentats du 11 septembre qui planait", ajoute-t-elle. Pour elle, témoigner est indispensable : "Ça sert pour le futur, et se rappeler qu'il y a eu une explosion aussi grave que celle là dans une ville où on a l'impression que tout est bien réglé... C'est important d'avoir ça en tête".

Ceux qui témoignent sont accueillis pendant une dizaines de minutes par les journalistes de France Bleu Occitanie © Radio France - Justine Maurel

Gisèle aussi est montée dans le vieux TUB Citroën de France Bleu Occitanie pour témoigner. À 10h17, quand l'usine a explosé, elle était à Soupetard. Au micro, elle confie que le souvenir de la catastrophe est encore frais : "Pour moi, ça a été quelque chose de terrible. Je pense aux gens qui étaient là-bas, qui ont tout perdu : leurs biens, leurs maisons, la vie. Quand je revois les images qui passent parfois à la télé, c'est très choquant."

Un équipement léger

Pour recueillir toutes ces histoires, Vincent, technicien à France Bleu Occitanie, indique ne pas avoir besoin de beaucoup de matériel : il suffit de deux micros, deux câbles et un enregistreur. "Dans ce genre de chose, ce qu'on cherche à avoir, c'est une vérité de parole, détaille-t-il. Pour nous, ce qui est important, c'est que les gens oublient que c'est enregistré, faut que ce soit plus une conversation entre deux personnes qui est enregistrée, plutôt qu'un enregistrement de deux personnes".

Une série de documentaires sera réalisée à partir des témoignages recueillis. Elle sera diffusée dès septembre 2021.