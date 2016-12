Mon Chaperon, la nouvelle application pour ne pas rentrer seul

Marre de rentrer tout seul chez vous après une soirée ? Peur de vous faire agresser dans la rue si vous rentrez en pleine nuit ? Mon Chaperon a la solution. C'est une nouvelle application de copiétonnage qui vous permet de vous faire raccompagner à votre domicile, par un "chaperon".

Rentrer à 3 heures du matin d'une soirée, ça nous est tous - ou presque - arrivé. Et comment aller vous rentrer en ce samedi soir de la Saint-Sylvestre ? Y avez-vous déjà pensé, d'ailleurs ? Vous allez prendre votre voiture, vos pieds ?

Si vous en avez marre de rentrer tout seul chez vous après une soirée ou que vous avez peur de vous faire agresser dans la rue si vous rentrez en pleine nuit, une nouvelle application existe. Elle se nomme "Mon Chaperon" a la solution et propose un tout nouveau concept : le "copiétonnage". L'idée est aussi simple que partager une voiture, mais cette fois ci, c'est le trajet à pieds ou en transports en commun que l'on partage.

Pour utiliser l'application, c'est facile. Vous renseignez votre profil, votre lieu de départ et de destination, puis vous choisissez parmi les chaperons qui font le même trajet que vous ou ceux, privés, qui se proposent de vous raccompagner, tout ça moyennant quelques euros.

"Ça rassure les parents, ça rassure les gens qui rentrent seuls chez eux le soir et ça permet aussi d'être dissuasifs : à deux, on dissuade plus les agresseurs"

Fabien Boyaval, le créateur de l'application Mon Chaperon