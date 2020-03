Mon confinement au quotidien : le chef Philippe Etchebest

10ème jour de confinement pour Philippe Etchebest le chef emblématique du Quatrième mur, célèbre restaurant situé place de la comédie à Bordeaux. Retranché dans sa maison familiale en Dordogne, une petite ferme, Philippe Etchebest s’occupe de ses animaux et fait tout ce qu’il n’avait pas eu, jusque-là, le temps de faire, notamment jouer un peu plus de batterie, écouter des albums de rock (mention spéciale à « Let it be » des Beatles ») regarder des films et cuisiner à la maison !

Restaurant à l’arrêt

Le quatrième mur à Bordeaux, mitoyen du Grand théâtre, est fermé jusqu’à nouvel ordre, mais Philippe Etchebest reste en contact étroit avec ses équipes avec qui il organise des réunions vidéo. Objectif : maintenir le lien avec ses fournisseurs, rassurer, et se préparer au mieux pour assurer la réouverture du restaurant lorsque le confinement sera enfin levé. Enfin, pour les fans de recettes et de coups de gueule mémorables, n’oubliez pas que Philippe Etchebest vous donne rendez-vous le mercredi sur M6 dans « Cauchemar en cuisine » !