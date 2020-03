Mon confinement au quotidien : Sarah et William du groupe Granny Smith

Pendant le confinement, certains en profitent pour faire leur grand ménage de printemps, d’autres font de la musique. C’est le cas de Sarah et William du groupe Granny Smith. Ces Girondins ont écrit une chanson au titre prémonitoire : « Everybody home », autrement dit « Tout le monde à la maison ».

Sortie avant l’épidémie du coronavirus, cette chanson connaît un joli succès sur Internet. C’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux que ces artistes continuent de partager leur musique pendant le confinement. « Ce n’est pas simple car nos concerts du mois dernier et du mois prochain sont annulés. Les réseaux sociaux sont importants » confie Sarah.

Granny Smith, le duo girondin au micro de Dominique Bourdot Copier

En duo sur scène comme à la ville, le confinement se fait à la maison… et en famille ! Et avec deux enfants, la vie confinée d’artistes n’est pas de tout repos. « On pense à tous les gens qui sont comme nous à la maison » souligne William. Mais les Granny Smith n’oublient pas leur passion et leur métier en ces temps si particuliers. « On a l’opportunité de créer et de faire de la musique. Cette période va nous inspirer, c’est sûr ! » En attendant, le duo offre donc ses compositions et ses reprises sur les réseaux sociaux, histoire de rendre notre confinement un peu moins morose grâce à leurs harmonies vocales, leur groove et leur pep’s.