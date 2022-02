"Mon Espace santé" déployé en France : "c'est un très bon outil" selon le médecin amiénois Stéphane Foulon

C'est une "nouvelle révolution" du système de santé que le gouvernement promet, ce 3 février, avec le lancement de "Mon Espace santé". Un site internet unique, sur lequel chaque porteur d'une carte vitale va trouver tous ses documents médicaux réunis : ordonnances, résultats d'analyses, historique de vaccination, etc, qui seront consultables par tous les professionnels de santé, des généralistes aux hôpitaux en passant par les laboratoires.

Le site est en test dans trois départements, dont la Somme, depuis le mois de septembre. Stéphane Foulon, médecin généraliste à Amiens, l'a expérimenté et en décrit le fonctionnement.

France Bleu Picardie : qu'est-ce que le nouveau site change pour vous, en tant que médecin généraliste ?

Dr Stéphane Foulon : On a des outils déjà préexistants qui vont se généraliser dans "Mon Espace santé". Et puis de nouveaux outils informatiques et de communication avec les patients qui vont permettre et faciliter l'exercice du médecin.

Par exemple, il va y avoir une messagerie sécurisée pour discuter avec les professionnels de santé. Est ce que ça, ça ne va pas plutôt vous ajouter du travail ?

Dr Stéphane Foulon : Peut-être. Oui et certainement non. Aujourd'hui, si vous, par exemple, vous recevez un compte-rendu du cardiologue qui suscite de devoir appeler votre patient, ne serait-ce que pour prévoir un rendez-vous de consultation, la première chose que vous allez faire à l'ancienne, c'est prendre votre téléphone et appeler votre patient. Certains changent de numéro, on tombe éventuellement sur la messagerie, etc. etc. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité, comme on le fait vraiment, quasiment tout un chacun, tous les jours, tout simplement, d'envoyer un mail à votre patient sur sa messagerie citoyenne. Lui, il aura une notification comme quoi il a un message. Ce qui doit rassurer, par contre, les professionnels de santé, c'est que la conversation, si je puis dire, est forcément à l'initiation du professionnel de santé. Et le professionnel de santé pourra mettre fin à cette communication tout simplement avec le mot "fin" dans le message de discussion et ça interrompt la possibilité de messagerie, ce qui peut éviter d'être effectivement sollicité de façon inappropriée par les patients.

Côté patients, dans "Mon Espace santé", on pourra aussi retrouver ses ordonnances, ses résultats d'analyses, ses comptes rendus d'hospitalisation Quel intérêt cela présente ?

Dr Stéphane Foulon : Vous évoquez le dossier médical, qui a cette nouvelle terminologie dans "Mon Espace santé", et qui était communément connu sous le nom de DMP. Ce n'est pas une nouveauté en tant que telle. La nouveauté, c'est la généralisation du dossier médical pour l'ensemble des assurés ...

Parce que par défaut, tout le monde a un espace. Et on a six semaines pour s'opposer si on n'est pas d'accord. Cela ne pose pas, au moins, une question sur la méthode et le consentement des patients ?

Dr Stéphane Foulon : on peut toujours discuter. C'est peut être un avis politique. Le dossier médical est un très bon outil. Imaginez que vous êtes en vacances à l'autre bout de la France et que vous avez un accident de voiture. Au lieu d'être un quidam qui se présente aux urgences ou qui est ramassé par le SAMU, on aura accès à vos antécédents de santé. C'est quand même important et sécuritaire. Imaginez que vous êtes en phase de déménagement et vous allez voir un nouveau médecin traitant. À l'autre bout de la France aussi, il aura accès à votre dossier médical partagé immédiatement. Il saura qui vous êtes, vos antécédents. Et ça peut aussi éviter la redondance des examens médicaux qui coûtent cher à tout le monde et qui sont tous les jours effectués par différents médecins généralistes, ou spécialistes hospitaliers. Parce que tout simplement, on ne sait pas que ça a déjà été fait. Ou tout simplement parce qu'on a besoin du compte-rendu d'examens et qu'on n'y a pas accès.

Est-ce que ça va pas, par contre, laisser de côté certains patients qui, soit en raison de leur âge, soit en raison de leur situation personnelle, géographique ou autre, n'arrivent pas à maîtriser ces outils-là ?

Dr Stéphane Foulon : Je peux entendre, effectivement, que certaines personnes ont des freins éducatifs ou sociaux ou que d'autres personnes, ne serait-ce que par rapport à l'âge, puissent avoir des difficultés. Il est de la responsabilité des pouvoir publics de mettre en place, peut-être à la Caisse d'Assurance Maladie ou dans les mairies, la possibilité d'un accueil de ces personnes qui ont des difficultés avec le numérique pour être aidées et assistés quand ils en ont besoin.