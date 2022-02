Mon espace santé se met en place dans l' Hérault

A compter de ce lundi 14 février, les assurés de l’Hérault vont recevoir un email ou un courrier les invitant à activer Mon espace santé, le carnet de santé numérique proposé par l’Assurance Maladie et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Cet espace personnel permettra de stocker toutes les informations de santé utiles à leur suivi médical (ordonnances, résultats d’analyse de biologie, comptes rendus médicaux, etc.) et de les partager avec les professionnels et établissements de santé de leur choix.

Les assurés pourront choisir d’activer Mon espace santé immédiatement, ou de s’y opposer, en se rendant sur monespacesante.fr.

Pour cela, il suffit de se munir de sa carte Vitale et du code provisoire présent dans l’e-mail ou le courrier.

En cas de besoin, l’assuré peut appeler le 34 22, le numéro de téléphone dédié à cette opération, pour solliciter de l'aide.

A l’issue d’un délai de 6 semaines à compter de l’envoi de l’email ou du courrier d’information, et en l’absence d’opposition, le profil sera ouvert.

À tout moment, indépendamment de sa décision initiale, il est possible d’activer ou de clôturer son profil.