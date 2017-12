Stéphan Pélissier se sent abandonné par l'Etat français. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme par la justice grecque. Simplement pour avoir aider sa belle-famille syrienne à quitter leur pays en guerre pour se réfugier en Touraine. Une injustice et aucune réponse des autorités françaises.

Joué-lès-Tours, France

Sept ans de prison ferme ou 28 000 euros à payer à la justice grecque. Voilà la condamnation le mois dernier de Stéphan Pélissier. Cet Albigeois a été condamné pour trafic de migrants. Simplement parce qu'à l'été 2015, il a tenté d'aller chercher en Grèce sa belle-famille syrienne qui fuyait la guerre pour les ramener en France.

Ils ont failli périr noyé entre la Turquie et la Grèce. Je n'allais pas les laisser risquer une nouvelle traversée encore plus dangereuse entre la Grèce et l'Italie. Ils allaient droit vers la mort et je ne pouvais pas rester là sur mon canapé à ne rien faire"

Stéphan Pélissier prend alors sa voiture et va les chercher en Grèce. C'est là qu'il est arrêté par la police. En France, il est autorisé de faire passer des personnes en situation irrégulière quand ils sont de votre famille.

C'est un geste empreint d'humanité. Et prendre 7 ans de prison ferme dans un pays de l'Union Européenne, c'est tout simplement scandaleux. Je ne suis pas un trafiquant ni un criminel"

Libéré sous caution, il se bat depuis contre ce qu'il considère une injustice. Et dénonce une forme de racket des autorités grecques

On m'explique que je peux racheter financièrement ma peine à raison de 5 euros par jours pendant 7 ans. Je lance un appel aux dons sur internet. J'arrive à trouver la somme grâce à la solidarité des internautes. Et là on me sort du chapeau une nouvelle taxe incompréhensible de 14 000 euros supplémentaires. Si ce n'est pas du racket ça ? "

Il se sent complètement abandonné par l'Etat français

Il multiplie les courriers à l'Elysée, à Matignon. Sans réponse.

Tout le monde est révolté par cette histoire. Nos proches bien sûr mais aussi tous les citoyens qui sont au courant, même les journalistes. Les seuls qui ne sont pas révoltés, ce sont les membres de notre gouvernement. A croire que ces gens-là n'ont pas de famille ou d'enfants"

Aujourd'hui, Stéphan Pélissier a été contraint de faire appel. Au bout de la procédure, il peut très bien faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen.

Sa pétition sur internet a déjà recueilli plus de 40 000 signatures en quelques jours.

Sa belle-famille culpabilise

Installés à Joué-les-Tours depuis 2016, son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère et sa belle-soeur peuvent aujourd'hui refaire leur vie. Ils ont obtenu l'asile politique pour 10 ans et continuent d'apprendre le français. Mon beau-père suit une formation pour conduire des bus. Mon beau-frère est en première informatique. Mais ils culpabilisent énormément et se disent que c'est à cause d'eux que je vis un tel calvaire.