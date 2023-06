"Mon mari est arrivé de Paris avant l'ambulance" : Sophie a mis au monde la petite Ava à son domicile

Ça faisait plus de 50 ans que ce n'était pas arrivé. Le 2 mars 2023, un bébé est né sur la commune de La Bussière proche de Gien dans le Loiret.

La petite Ava avait décidé de venir au monde un peu plus tôt que ne l'attendait sa maman qui a dû accoucher dans l'entrée de sa maison. La faute aussi à une ambulance qui a mis 1h30 pour arriver sur place. Pourtant, la maternité de Gien se trouve à 15 minutes de route. Son mari travaillait sur Paris, Sophie, la maman, a donc donné la vie avec l'aide de son père, qui venait d'être appelé en renfort pour garder les deux autres garçons de la famille. "J'étais persuadée que j'allais avoir plus de temps. C'est au moment où sa tête est sortie que j'ai compris. J'ai demandé à mon père de m'aider car j'avais encore mon pantalon."

Quand elle accouche à 4 heures du matin le 2 mars 2023, les médecins ne sont pas là. "Finalement, mon mari est arrivé de Paris plus rapidement que l'ambulance. Je ne sais pas d'où elle venait mais elle a mis 1h30."

Sophie n'a connu aucune complication, elle s'estime chanceuse. "Je ne savais pas quoi faire du cordon donc on l'a laissé mais s'il y avait eu une hémorragie ou si la petite avait eu le cordon autour du cou ça aurait été différent. On n'a pas eu de problème et elle va très bien."

"Ce n'était pas censé se passer comme ça mais finalement on en est fier parce que finalement, c'est un petit évènement et on s'en rappellera longtemps." conclut Sophie, la maman d'Ava. Elle pesait 3,00 kg et mesurait 46 cm à la naissance. Sa maman nous confie que c'est une petite fille charmante et même plus sage que ses deux grands frères.