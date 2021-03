"Mon mari, mort du Covid-19 à Lille à 66 ans, n'attendait qu'une chose : se faire vacciner !"

Parce qu'elle a perdu son époux âgé de 66 ans, emporté par le Covid-19 à Lille ce dimanche 21 mars, Nathalie Coulomp adresse une supplique au gouvernement : dépêchez-vous pour le vaccin et ouvrez-le aux plus de 50 ans sans restriction.

Le cri de désespoir de Nathalie Coulomp posté sur Twitter ce lundi 22 mars au matin a fait beaucoup réagir. Cette bibliothécaire qui habite Villeneuve-d'Ascq a perdu son mari, Didier Coulomp, du Covid-19. "Mon mari Didier n'attendait qu'une chose : se faire vacciner", écrit-elle.

Chauffeur de bus dans le domaine sportif, Didier Coulomp avait convoyé pendant de nombreuses années les basketteuses de l’ESBVA et les adversaires du LOSC. "Je suis effondrée", confie sa femme, "parce que c'était l'amour de ma vie. 30 ans qu'on était ensemble ! Il y avait toute la retraite qui arrivait et on avait plein de choses à faire !"

Ce père de trois enfants est mort à l'hôpital à Lille ce dimanche 21 mars, un mois quasiment après avoir contracté la maladie. Il est tombé malade le 23 février, à une semaine de la retraite : "C'était sa dernière semaine de travail puisqu'il était officiellement en retraite le 1er mars. Et le 23 février, il s'est senti mal. Il avait de la température. Il n'a pas arrêté de me dire, 'mais non, j'ai juste attrapé froid'."

Nathalie poursuit : "Il devait même faire son pot de départ le midi au bureau avec les collègues. Donc, je lui ai dit 'il est hors de question que tu ailles faire ton pot de départ, tu sais pas ce que t'as, va te faire tester'. Il est allé se faire tester le mardi matin, mardi 22 février, et il était positif. Et là, ça a été crescendo !"

"Le taux d'oxygène dans le corps descendait..."

"Le 2 mars au matin, je l'ai déposé aux urgences", détaille Nathalie. "Et le 5 mars au matin, il y a un médecin qui m'a appelée pour me dire qu'il allait procéder à l'intubation. Et le mettre en coma artificiel en fin de matinée."

Nathalie a pu rendre visite à son mari à l'hôpital : "Il est parti doucement, doucement, et le taux d'oxygène dans le corps descendait, descendait. Et il a fini par partir ce dimanche 21 mars vers midi."

Âgé de 66 ans, sans aucun problème de santé, il n'était pas encore dans le public-cible pour se faire vacciner. Et pourtant, il l'aurait vivement souhaité. Nathalie est donc en colère : "Ça me fait mal de me dire que les vaccins commençaient à arriver et qu'il n'a pas pu en bénéficier."

"Dépêchez-vous !"

Alors, Nathalie adresse une supplique au gouvernement : "Surtout, dépêchez-vous avec les vaccins ! Dépêchez-vous. C'est bien de faire attention aux vieux de 85 ans, mais je me dis que, là, on est en train de perdre la tranche d'âge du dessous. Il faut vraiment y aller à fond pour les vaccins. Moi, j'ai 55 ans, j'attends que ça aussi. Il n'y a que ça qui va nous sortir de là !"

Et Nathalie de formuler ce souhait : "Qu'ils mettent toute leur énergie là-dedans !"